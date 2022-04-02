科技X濕地！關渡自然公園邀您體驗全新科技感濕地生態

關渡自然公園自然中心「關渡自然展」31日全新開幕，透過科技互動深入體驗濕地風貌，並增設中英日三國語言語音導覽機，成為臺北市第一個結合數位科技的生態公園，以全新風貌展現於市民眼前。今早臺北市政府柯文哲市長親臨現場為開幕活動站台，柯文哲市長親自參觀展覽，更與多媒體設備進行互動體驗，透過視覺、聽覺及體感探索關渡大自然生態。

柯文哲市長表示，臺北市政府與台北野鳥學會合作經營關渡自然公園已有22年之久，關渡自然公園不但是臺北市重要的自然資產，也是國家級重要濕地，同時也是國際級重要野鳥棲地，保育了臺北市的豐富生物樣貌。2021年底由臺北市動物保護處總策畫，並將室內、外展區重新整修，其中「關渡自然展」結合創新科技展示手法，讓民眾探究濕地奧妙，並體會生態保育的重要性及了解關渡自然公園的悠久歷史。

一樓展區的「自然．生萬物」、「觀察．窺奇妙」與「守護．見未來」展區透過動畫擬真展示手法，雷達感應觸碰方式，呈現濕地的剖面及其多樣生物，還有以風扇投影的方式完整呈現留候鳥遷徙路徑，參展民眾更可以用高度體感互動體驗了解關渡自然公園的成立史。二樓的「鳥目．探濕地」展區民眾除可透過新設的CCTV即時觀察濕地的鳥類外，更可以透過時下流行的AR互動體驗，幻想自己是遨遊天際的鳥兒。

此次展區以大量圖像、高科技互動體驗、全面雙語化，透過音效與燈光，伴隨著大自然聲音，讓遊客彷彿置身於濕地環境的氛圍中，將多元豐富的濕地生物盡收眼裡，從中獲得濕地知識，體驗寓教於樂內容。關渡自然展即日起常設於公園自然中心，營業時間為09:00-17:00（假日到17:30，每週一休園），關渡自然公園入園全票60元、團體票40元、優待票30元，歡迎熱愛自然生態的市民，趕快號召身邊的親朋好友們一同共襄盛舉！更多展覽詳情請上關渡自然公園官網（https://gd-park.org.tw/）查詢。