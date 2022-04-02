家有毛小孩注意！台北市貓狗搭機車不可無防護站腳踏處、坐後座

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）狗狗貓貓搭車好可愛，但你知道在台北，寵物不能隨意搭車兜風嗎？北市動保處表示，若用汽機車載貓狗出門，可得做好防護措施，以免動物跌落，發生危險。

旅居台灣的英國插畫家湯姆帕克（Tom Parker），常描繪台灣的機車載寵物奇景，令人會心一笑，不過這在台北可是不允許的。

根據動保處，近來接獲不少民眾檢舉，有飼主會用機車載寵物，直接讓寵物站在機車腳踏空間，甚或讓其坐在機車後座，毫無牽繩或箱籠，這種行為已經觸法。

依照2020年修訂的臺北市犬貓飼養基本照護規則，飼主以汽車或機車載運者，應使用運輸籠、揹袋或採取其他有效防護措施。如此方能防止寵物在車輛移動過程中，發生跌落車流的危險，不僅影響寵物自身安危，也可能引發交通事故。

其他規定包括：以汽車載運，日間陽光照射且室外平均溫度超過攝氏三十度者，應使用防曬遮蔭、降溫或通風設備。另飼主不得將犬、貓單獨留置車內。

動保處指出，坊間已有許多專為機車族設計的狗狗揹帶、寵物背包、大型犬專用防跳車產品。若未使用防護措施，可處新台幣2千元以上、1萬元以下罰鍰。

檢舉專線：1999市民專線轉4020或24小時動物救援專線：02-8791-3064或8791-3065



狗狗專用揹帶（圖／動保處）