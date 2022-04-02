台鐵「太魯閣號」列車事故1週年　全線列車上午9時28分45秒起鳴笛30秒追思

太魯閣號事故滿一週年，40多名罹難者家屬4月2日前往事故現場憑弔，台鐵408車次經過時停下鳴笛，向家屬致意。中央社 太魯閣號事故滿一週年，40多名罹難者家屬4月2日前往事故現場憑弔，台鐵408車次經過時停下鳴笛，向家屬致意。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天是台鐵408次太魯閣號列車事故1週年。為悼念司機員及罹難旅客，台鐵全線列車上午9時28分45秒起將鳴笛30秒追思。台鐵除上午在事故現場憑弔罹難者，晚間7時將於台北車站南廣場舉辦「0402台鐵408次列車事故感恩追思會」。

太魯閣號事故滿週年，40多名罹難者家屬2日前往清水隧道前事故現場憑弔(上圖) ，獻花悼念逝去的親友。有家屬帶著罹難者生前喜愛的公仔、玩具等(下圖) 擺放在現場。中央社

依國家運輸安全調查委員會去年公布調查報告，去年4月2日上午9時28分，台鐵第408次樹林開往台東的太魯閣自強號列車，在距清水隧道北口前39公尺時，撞及一輛由施工便道旁邊坡滑落停在軌道上的大貨車，造成列車8節車廂全部出軌，共49人罹難、逾200人受傷。

太魯閣號事故40多名罹難者家屬，今天前往事故現場憑弔，408車次經過時特別停下鳴笛，向家屬致意，數名家屬忍不住痛哭失聲，現場擺放桔梗花、罹難者生前喜愛的公仔、玩具等。

2021年4月2日清明連假首日，台鐵408車次太魯閣號行經北迴線和仁段清水隧道，撞上不明原因滑落鐵軌的工程車，導致列車出軌，列車車頭撞擊隧道口東側邊壁，多節車廂變形嚴重，造成49死亡、逾200人輕重傷，是台灣近年最嚴重鐵路事故。

台鐵局今天舉辦0402第408次列車太魯閣號事故週年追思憑弔，台鐵局長杜微、台鐵副局長馮輝昇、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華、台鐵企業工會秘書吳長智及40多名家屬到場。

原408車次太魯閣號經改點後，改由EMU3000新型城際列車行駛，家屬到場後，手持桔梗花事故在事故現場鐵軌旁等待，也有家屬帶著罹難孩子喜愛的卡通人物玩偶、花圈，擺放在鐵軌旁，現場氣氛感傷。

408車次經過時，停留家屬前鳴笛，有家屬忍不住痛哭失聲，家屬們相互擁抱打氣，有家屬安慰說「妹妹已經在天上做天使了，已經到很好的地方了」，也有家屬氣憤對著台鐵人員說「錢還給你們，把我兒子還回來」。

台鐵花蓮運務段長吳金添會後接受媒體採訪指出，事故後已加完現場工區防護，和仁隧道至清水隧道間也增設7支自動告警系統(下圖)，目前正於國立高雄科技大學測試軌道自動速度限制系統，連結現有告警系統，偵測掉落物後會即時連線行經列車自動煞車。

中央社報導，2018年10月台鐵發生造成18人死亡的普悠瑪事故後，政府原本想先藉由企業化方式改善台鐵體質，不料不到3年時間發生死傷更嚴重的太魯閣號事故，加速政府決心推動台鐵公司化，盼徹底扭轉僵化的台鐵組織，讓效率與安全一併提升。

交通部去年就將台鐵公司化條例草案提報到行政院，台鐵灣鐵路工會不反對公司化，但對公司化方式持有不同看法，行政院要求交通部多溝通，但效果不佳。

行政院3月初將草案送到立法院，台鐵工會也很快公布對照版本，並將透過立法委員提出，4月7日將在立法院交通委員會首次審查。

2021年台鐵太魯閣號事故有49人不幸罹難，今年4月2日滿一年。事故最嚴重2節車廂已移至台鐵富岡基地園區，台鐵栽植桔梗花欉49株做為紀念。（台鐵提供）中央社

台鐵2日指出，太魯閣號事故後已加設現場工區防護，和仁隧道至清水隧道間也增設7支自動告警系統，偵測異物掉落鐵軌。中央社