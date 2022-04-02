歌后「阿妹」張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋，她4月1日晚間在台上兩度表示，「我回來了。」她也反問台下觀眾上次演唱會有沒有參與，見到觀眾舉手... 歌后「阿妹」張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋，她4月1日晚間在台上兩度表示，「我回來了。」她也反問台下觀眾上次演唱會有沒有參與，見到觀眾舉手，她笑說：「被1個場地禁足7年也是滿酷的，就是你們害的啊！還舉手。」（聲動娛樂提供）中央社

更新時間: 2022-04-02 17:35

首次發稿: 2022-04-02 15:43

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桌球小將林昀儒傳出昨(4月1日) 凌晨返台落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中今天(2日) 證實此事，強調林昀儒至今無症狀，處於時陰時陽狀況，同團暫無其他個案。

林昀儒(右)、鄭怡靜3月16日在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵中國組合。鄭怡靜（左）賽後受訪說，沒把風格打出來，林昀儒則說，在線路處理上應該可以更好。 中央社攝於新加坡

另外，有記者在今天下午指揮中心疫情記者會提問，歌手張惠妹昨天舉辦演唱會，傳出有民眾在包廂內沒有戴口罩，外界好奇是否開罰。對此，陳時中表示，後續將由地方衛生單位調查判定是否開罰。

2日稍後舉行的台北市疫情記者會上，媒體提問，歌手張惠妹（阿妹）昨天的小巨蛋ASMR演唱會，有包廂觀眾脫口罩飲酒，是否開罰。對此，台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，會再釐清主辦單位規定，有違規就罰。

台灣桌球一哥「國民金孫」林昀儒年初前往歐洲參賽，接著再飛往新加坡、卡達參賽，而他在本週剛結束的卡達的杜哈球星挑戰賽，共參加男單、男雙與混雙等3項賽事。

林昀儒昨凌晨搭機返台，落地採檢陽性，但他的Ct值偏高、沒有任何不適反應，加上同行其他球員檢驗結果都是陰性，推測應無傳染力；根據中央社，林昀儒目前已入住隔離旅館，上午將再次採檢，檢查結果稍晚出爐。

針對林昀儒落地採檢陽性一事，體育署不願證實，僅低調表示，公布相關資訊屬於中央流行疫情指揮中心權責，體育署無法回答。

指揮官陳時中今下午在疫情記者會中證實林昀儒落地採檢陽性消息，但強調林昀儒至今無症狀，可能因國外疫情較嚴重，導致林昀儒處於陰陰陽陽的情形，目前林昀儒同團成員也沒有其他陽性個案。

陳時中指出，透過林昀儒案例可見，現在儘管陽性也多是輕症，甚至能出國比賽，否則以往若是確診，要參加比賽就比較困難。

台灣桌球小將林昀儒•返國採檢「陽性」無症狀 張惠妹4/1演唱會疑有觀眾違規•將由地方政府判定是否開罰