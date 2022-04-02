美國30年追蹤研究 食用酪梨可預防心肌梗塞

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）能嘗美味，又能降低心臟病，有什麼比這更好的了？一項長達三十年的研究顯示，每週增加酪梨攝取量，或以酪梨取代奶油，都有助降低心血管疾病發生風險。

WHO指出，心血管疾病是全球主要死因，每年奪去1,800萬條人命。光是美國，每36秒就有一人死於心臟病。根據CNN，《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）發表的研究顯示，每週至少吃兩份酪梨的人，比少吃或不吃的人，心臟病發作（心肌梗塞）風險可降低21%。所謂的一份是指，半顆酪梨或半杯酪梨，約80克。

本研究檢視了兩項政府主導的慢性病報告，涉及68,000名女性與41,000名男性，眾人參與時皆無癌症、冠狀動脈疾病，也未曾中風。這些人士每四年填一次飲食問卷，歷經了三十年追蹤，方得出此一結論。

此外，若每日飲食中，可將蛋、優格、起司、鮮奶油、奶油，或加工肉（如培根）換成1/4杯酪梨，則可降低心臟病發作機率16%至22%。這意味少些不健康食物，多些酪梨，如將三明治的起司抹醬改成酪梨醬，就能有益健康。

真正健康倡議（True Health Initiative）發起人David Katz表示，酪梨雖富含單元不飽和脂肪（monounsaturated fat）、多元不飽和脂肪（polyunsaturated fat）及纖維質，但價格較高，並非所有人皆能時常食用，或可考慮以核桃、橄欖、橄欖油以及南瓜籽與亞麻籽等種子替代。