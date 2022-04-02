Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國30年追蹤研究 食用酪梨可預防心肌梗塞

美味又健康，多多益善

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/02 15:26
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）能嘗美味，又能降低心臟病，有什麼比這更好的了？一項長達三十年的研究顯示，每週增加酪梨攝取量，或以酪梨取代奶油，都有助降低心血管疾病發生風險。

WHO指出，心血管疾病是全球主要死因，每年奪去1,800萬條人命。光是美國，每36秒就有一人死於心臟病。根據CNN，《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）發表的研究顯示，每週至少吃兩份酪梨的人，比少吃或不吃的人，心臟病發作（心肌梗塞）風險可降低21%。所謂的一份是指，半顆酪梨或半杯酪梨，約80克。

本研究檢視了兩項政府主導的慢性病報告，涉及68,000名女性與41,000名男性，眾人參與時皆無癌症、冠狀動脈疾病，也未曾中風。這些人士每四年填一次飲食問卷，歷經了三十年追蹤，方得出此一結論。

此外，若每日飲食中，可將蛋、優格、起司、鮮奶油、奶油，或加工肉（如培根）換成1/4杯酪梨，則可降低心臟病發作機率16%至22%。這意味少些不健康食物，多些酪梨，如將三明治的起司抹醬改成酪梨醬，就能有益健康。

真正健康倡議（True Health Initiative）發起人David Katz表示，酪梨雖富含單元不飽和脂肪（monounsaturated fat）、多元不飽和脂肪（polyunsaturated fat）及纖維質，但價格較高，並非所有人皆能時常食用，或可考慮以核桃、橄欖、橄欖油以及南瓜籽與亞麻籽等種子替代。
心血管疾病
心臟病
心肌梗塞
酪梨
單元不飽和脂肪
多元不飽和脂肪
纖維
奶油
起司
加工肉

相關新聞

研究：口腔衛生沒顧好　罹患癌症、心肌梗塞倍增　染新冠死亡率更高出8倍
研究：口腔衛生沒顧好　罹患癌症、心肌梗塞倍增　染新冠死亡率更高出8倍
2022/03/16 17:20
國際紙纖維藝術雙年展來囉！台灣法國合辦展出23個國家、129件綠工藝　實體線上同步登場
國際紙纖維藝術雙年展來囉！台灣法國合辦展出23個國家、129件綠工藝　實體線上同步登場
2022/02/10 11:50
台灣導演明金成心肌梗塞猝逝享年51歲　憾留新生龍鳳胎
台灣導演明金成心肌梗塞猝逝享年51歲　憾留新生龍鳳胎
2022/02/09 16:11
吃魚油護心效果好？台灣營養師：以綠唇貝、堅果取代　免擔心重金屬且飲食更多元
吃魚油護心效果好？台灣營養師：以綠唇貝、堅果取代　免擔心重金屬且飲食更多元
2021/12/20 10:09
台大醫院結合11國跨國研究•證實心肌梗塞1小時可確診　將改寫全球指引
台大醫院結合11國跨國研究•證實心肌梗塞1小時可確診　將改寫全球指引
2021/11/26 14:33

更新時間 : 2022-04-02 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

【單日新高】台灣4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12
【單日新高】台灣4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
不管了！南韓解除入境7天隔離 掀起報復性出遊潮
不管了！南韓解除入境7天隔離 掀起報復性出遊潮
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券