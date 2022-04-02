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連年大旱衝擊歐洲農業 研究：未來恐成常態

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/02 14:43
西班牙水庫水位降低，露出一棵樹（圖／美聯社，攝於2022年2月12日）

西班牙水庫水位降低，露出一棵樹（圖／美聯社，攝於2022年2月12日）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）自12月以來，南歐地區正面臨嚴重的旱災，西班牙南部的格拉納達省部分地區甚至已經有整整兩個月沒下一滴雨。義大利、葡萄牙等地的狀況同樣慘烈，嚴重衝擊當地農業。最新研究顯示，在氣候變遷影響下，這可能不會是「異常」，未來長期而持續的旱災可能會成為常態。

時間回到2018年的夏天，當時百年來最嚴重的旱災正侵襲歐洲，全歐的降水量足足下降了80%，而氣溫則上升至新高，北歐地區的野火肆虐，整個歐洲的農業產出降至數十年來的新低。

外界曾以為這只是一時的，不過2019年與2020年的狀況也沒有改善多少，夏天乾熱的狀況依舊。經過深入研究，科學家才發現，自2018年開始的旱災其實是一場「長期抗戰」，在氣候變遷的影響下，2年至3年的旱災可能還算輕微，如果人類碳排量維持現在規模，未來還會有更糟的發展。

這篇發佈在《地球的未來》（Earth’s Future）期刊上的新研究，觀察1766年至今的氣候紀錄後發現，2018年至2020年的大旱影響範圍遍布整個歐洲的三分之一，且持續時間超過2年，是歐洲250年來最嚴重的旱災。連續三年的夏天，歐洲都深受高溫、乾燥的天候衝擊。

研究團隊警告，歐洲需準備好面對同等規模與持續的旱災，如果未來數年的碳排量維持中等程度，旱災未來的發生長度可能長達8年，在最糟情況下，甚至會長達25年，各國無疑須做好預防與因應的準備。

除了農業產出外，驟減的降水也影響了南歐地區的水力發電，自2021年以來，全國大部分集水區水位低於過去30年平均、部分河道甚至完全乾涸的義大利，已難以維持部分地區的水力發電。長遠看來，可能會造成可再生能源需用石化燃料發電替代的惡性循環。
旱災
歐洲
大旱

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