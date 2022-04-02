【4/2再創新高】台灣新增404確診•本土160境外244　新北+52 基隆+37 桃園+22 北市+18

更新時間: 2022-04-02 15:09

首次發稿: 2022-04-02 14:14

根據指揮中心統計，今天(4月2日) 基隆小吃店群聚新增42例、三峽親友群聚新增17例、新北中和社區新增10例、桃園電商工作室增10例、大潭電廠群聚增7例、台中婚宴增7例、花蓮慈濟醫院與旅行團群聚增6例、高雄化工廠群聚增4例、桃園舞蹈老師增3例、桃園某大學群聚增2例；另有52例感染源待釐清。

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增404例COVID-19確定病例，分別為160例本土個案及244例境外移入(186例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之160例本土病例，涵蓋14縣市，包括83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。

個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。

台灣六都除台南外，今天都有新增確診個案。根據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚序列完全相同，顯示桃竹地區可能有潛在傳播鏈。

陳時中表示，基隆小吃店群聚今天新增42例，其中警察新增3例，另有多數都在家戶中、關係待釐清，累計157人染疫。

三峽親友群聚新增17例，染疫個案中包括一對夫妻，其中一人為教師，進而導致疫情擴及校園群聚，累計21人染疫。

新北中和社區群聚經基因定序發現與彰化寵物用品廠個案相關，這起群聚今天新增10例，累計54例。

桃園電商工作室今天新增10例，由於染疫工作人員的家人有幼兒園場域活動史，因此新增個案以小朋友居多，累計32例。

在台中婚宴群聚方面，陳時中說，今天新增7例確診，分別為2名賓客及5名接觸者，由於此群聚疫情中有1名護理人員染疫，這名護理人員照護的病患今天也確診，Ct值32.7、病毒量低，往外傳播機率較低。

值得注意的是，台中婚宴群聚經基因定序發現與基隆序列不同，可排除與基隆關聯，累計33人確診。

花蓮慈濟醫院群聚今天新增6例，陳時中指出，進一步疫調發現此群聚與一個旅行團有關，這旅行團1名小孩有症狀到醫院就診，目前同團已有3人染疫，另有數名急診室接觸者確診，本起群聚累計13人染疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚病毒序列完全相同，應為同起群聚疫情，但目前沒有個案或足跡等相關，可能桃竹地區有潛在傳播鏈，難以斷定誰先誰後。

指揮官陳時中2日下午在記者會上，也用圖卡說明指揮中心醫療應變作為三大要務，包括(1)分流原則 (2) 收治原則 (3)擴大醫療量能 (如下圖) 。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為105例男性、74例女性、65例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自菲律賓(23例)、越南(15例)、印尼(10例)、韓國(6例)、美國及日本(各5例)、泰國(4例)、馬來西亞(2例)、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、中國、香港、德國、匈牙利、模里西斯、加拿大、挪威、英國、印度、瑞士及波蘭(各1例)移入，另161例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至4月1日。



指揮中心統計，截至目前國內累計24,033例確診，分別為7,846例境外移入，16,133例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。