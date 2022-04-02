台灣文化部長三訪義美高志尚獲首肯　接任國表藝董事長推表演藝術國際合作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣國家表演藝術中心（以下簡稱國表藝）今(2)日於國家兩廳院舉行董事長交接典禮，新任董事長高志尚從第二屆董事長朱宗慶手上接下重任，期盼台灣表演藝術產生更多國際連結。

國表藝由台灣三大藝文場館及一團組成，包含台北的國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄的衛武營國家藝術文化中心、以及國家交響樂團(NSO)。國表藝第二任董事長為朱宗慶，其兩屆任期六年已劃下句點。

今日交接典禮上，台灣知名企業家義美食品董事長高志尚接下第三任董事長，由文化部長李永得擔任監交人；NSO首位德國指揮準·馬克爾（Jun Märkl）因無法到場，準備美麗花束獻給卸任董事長朱宗慶感謝他過去的付出，現場氣氛十分熱鬧溫馨。

新任國表藝董事長高志尚熱愛古典樂，長期推廣不遺餘力，憑藉精準的眼光跟優雅的品味，成為國內首位取得維也納青年愛樂版權並於中視播出，隨後該電視台每兩個禮拜加碼播出義美心靈饗宴精選的歐洲音樂會，當時台灣DVD公司看到該節目後跟Euroarts買版權，也造就台灣第一批古典音樂會DVD的誕生，然而他將如何引領台灣表演藝術產業國際化，已成為全國焦點。

李永得表示，朱宗慶擔任董事長時領導三館一團打下一個很好的基礎，為藝文場館成為公司行政法人治理立下很好典範，是很珍貴的資產，政府扮演的角色只有兩個，當啦啦隊拍手鼓勵及提供資源，負責籌劃整合公私資源，搭建好的舞台。

李永得提及，這職務具備特殊性必須要很有熱忱又不需要這份薪水，因此目光放向企業家，且本身要有藝文素養跟熱忱，聲望還要很好，高志尚董事長遂成為不二人選。

李永得說，高董事長本身具國際級的音樂素養，過去對國內表演藝術產業的慷慨解囊。部長透露，當初跑了三趟才讓高志尚點頭答應接下董事長，「第一趟他沒有答應或拒絕，第二趟說太太堅決反對，第三趟才答應」，讓現場與會嘉賓忍不住莞爾一笑。

朱宗慶表示，站在兩廳院這個舞台很熟悉，頭腦湧現很多畫面，有很多夢想改變挫折，是一股甜蜜的負擔，感謝文化部過去的「有求必應及管少給多 」，三館一團是台灣重要火車頭，藝文界兵家必爭之地，若沒有使命感跟抗壓性不可能承擔下來，碰到困難溝通遇到委屈吞下來，雖然從國表藝卸任但沒有在藝文界退休，一人的能力有限需要多人協助。

高志尚透露，自從接任消息一出後，紛紛收到荷蘭、澳洲等國在台代表來訊，其中，荷蘭代表跟他說，「台灣跟荷蘭的關係和其他國家不同，除了在台南400年，衛武營跟台中歌劇院的建築設計都跟荷蘭有關，因此希望接下來衛武營能跟歐洲展開全面的合作。」兩人更將於明天一起去台南安平古堡觀賞台灣原住民西拉雅族室外音樂演奏會，並為後年的台南建城400年系列活動做準備。

除了和在台使節關係良好，高志尚更常飛往國外欣賞世界級音樂會，不難看出他對音樂的熱愛。高志尚分享，5年前於澳洲開會時，意外得知雪梨歌劇院當晚要舉辦40週年慶祝音樂會，但他到售票口被告知票已售完，他問工作人員，「這裡有沒有工作38年以上的員工，因為38年前他有來參加雪梨歌劇院音樂會」，員工被他的熱忱感動馬上就有人讓出一張票給他，而這都只是他參與國際藝文活動趣事的一角。

高志尚強調，台灣因為疫情及科技產業打開國際知名度，但是目前社會需要人文素養，所以各國看到台灣不能只看經濟跟晶片，在過去20年全世界沒有蓋過一個像衛武營這麼大的表演藝術中心，國外藝術家來台，國內的表演者也要出去，希望透過三館一團推動藝文活動到各階層，計畫將和董事之一中國醫藥大學及亞洲大學董事長蔡長海討論將如何提高中南部學生參與度。

高志尚分享和台灣已故知名指揮家張大勝過招的精彩回憶，有次張大勝在指揮他走向前並講出演奏的問題，結果張說下次要演奏貝多芬第七號給他聽，「程度會跟柏林或維也納愛樂一樣讓你分不出來」，然而，當天演奏完後，高志尚問「怎麼聽不到中提琴聲？」，張大勝很驚訝表示，中提琴手生病臨時找不到槍手，少了一個所以聲音很小，從此高志尚都被邀請一定要去聽彩排。



第三任國表藝董監事合影(圖/Taiwan News)