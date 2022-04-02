台灣海軍左營基地濟陽級軍艦累計2確診　海軍艦隊指揮部：不影響戰備任務

國內疫情持續擴大延燒，海軍艦隊指揮部3月30日表示， 一名官兵28日收假，29日感覺身體不適就醫，PCR檢測結果為陽性，已立即住院隔離。圖... 國內疫情持續擴大延燒，海軍艦隊指揮部3月30日表示， 一名官兵28日收假，29日感覺身體不適就醫，PCR檢測結果為陽性，已立即住院隔離。圖為海軍左營基地大門外觀。 中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）海軍軍艦1名下士確診者設籍台東，台東至今天累計18例；不過，台東縣政府表示，軍艦確診者傳染期都不在台東生活，請民眾放心。

根據自由時報，海軍左營基地168艦隊濟陽級軍艦日前發生中士確診（案23277），中央疫情指揮中心公布匡列隔離80多人，原本一採都是陰性，台東縣政府今天公布其同寢室另名下士二採轉為陽性，因此濟陽級軍艦累計已2人確診。據了解，由於全國各部隊官士兵幾乎都已完成第3劑疫苗接種，所以這2名海軍士官也是突破性感染。

自由引述海軍艦隊指揮部表示，已完成兵力調整，不影響戰備任務。

據了解案23277是參加台中婚宴的賓客，曾在台中林酒店住宿。

根據中央社，台東縣政府中午發布新聞稿表示，台東縣今天(4月2日)新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1確診案例，為服役於高雄海軍的下士（男性，30歲，CT值13.3），現在收治於高雄，由於設籍台東列為台東案。

台東縣衛生局表示，這名新增確診案例3月20日在高雄軍艦上服役，當時與案23277為軍艦上同寢室室友，因案23277於3月29日確診後，即在高雄匡列居隔，一採為陰，但昨晚出現症狀，再次採檢後為陽性確診，可傳染期都在高雄軍艦上，目前收治於高雄。

另外，台東昨日各快篩站篩檢狀況，關山快篩站72人、鹿野快篩站則有335人，結果全部皆為陰性，鹿野快篩站開設至今日上午11時30分。不過，衛生局提醒民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能僥倖，必須持續做好個人防疫工作。