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奧斯卡掌摑事件 威爾史密斯辭美國影藝學院會員資格

史密斯失去投票資格，以及學院賦予的影界威望

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/02 12:06
威爾史密斯上台掌摑克里斯洛克（圖／美聯社）

威爾史密斯上台掌摑克里斯洛克（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮上當眾搧了主持人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，舉世譁然。他1日宣布辭去美國影藝學院會員資格（Academy of Motion Picture Arts and Sciences），並表示會欣然接受懲處。

根據美聯社，威爾史密斯透過聲明表示，他在典禮上的行為令人震驚、不可寬恕。「我背叛了學院的信任，剝奪了其他入圍者與受獎者慶祝其成就的機會。為此我心如刀割，盼外界能將焦點放回優秀影片與從影人身上。」他並稱，願意承擔所有後果。美國影藝學院是奧斯卡頒獎典禮負責單位，學院已接受其辭職，將於18日就懲戒事宜再行討論。

辭去會員資格後，史密斯就喪失了投票權利。美國影藝學院是好萊塢最具聲望的組織，每年一次檢討成員，會員只能受邀加入，不是誰都可加入。成為學院的一員，意味能力獲得認可，在美國影業有其份量。

事件發生後，洛克拒絕向史密斯提出訴訟，他僅短暫公開置評，本週在波士頓一場喜劇演唱會上透露，「還在消化當天發生了什麼事」。事件引發正面兩極評論，史密斯之妻潔達（Jada Pinkett Smith）是因脫髮症才不得不採短髮造型，有人認為洛克的玩笑開過頭，支持史密斯護妻行為，但訴諸暴力不容於社會，也使他多年來爭取奧斯卡的努力蒙塵。

延伸閱讀：
一記耳光打出了什麼 威爾史密斯之妻光頭示人 自信重生
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更新時間 : 2022-04-02 18:56 GMT+08:00

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