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俄烏大戰陷泥淖 俄國菜鳥新兵憂被送上前線

俄國開始了新一波新兵入伍，人人自危

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/02 10:44
2022年1月俄國工兵宣誓（圖／美聯社）

2022年1月俄國工兵宣誓（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯進犯烏克蘭已逾月，戰事不利，人員傷亡不在少數。眼看戰爭一時半刻不會結束，許多已屆兵役年齡的俄國青年人心惶惶，深怕被送上戰場。

根據美聯社，俄國新兵入伍季已於1日展開，約134,500名役男將服一年的義務役。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）本週雖在一場軍事會議中承諾，不會讓新兵上前線或「熱區」，但民眾顯然並不買帳。

由於俄國官方太多言行不一、扯謊紀錄，役男難以信服。1990年代與2000年代初期的車臣與俄羅斯衝突，就有數千名訓練不良的年輕俄軍在戰爭中喪生。

本次在烏克蘭發動的「特殊軍事行動」，總統普丁（Vladimir Putin）與高階官員也信誓旦旦表示不會派新兵赴烏，但從烏克蘭釋出的戰俘影片可見，其實許多都是初入兵伍、毫無經驗的菜鳥。俄國國防部才尷尬改口，稱派遣過程有誤，相關兵員是在後方「補給單位」遭到俘虜。

也有傳聞指，在大戰之前，許多新兵都被迫與軍方簽署同意赴戰場的合約，但照理來說，通常是志願役士兵才須簽這類切結書。況且，俄國國防部疑似哄騙新兵上戰場，部分受俘俄軍透露，指揮官告知他們將參與軍事演習，但最後卻發現自己身在烏克蘭，必須硬著頭皮提槍上陣。據悉，有家公司約有100名男性員工被迫簽合約赴前線，結果僅4人活著回來。

為了推動軍事現代化、強化戰備，俄國近年來想方設法擴大志願役兵源。俄國軍力約1百萬，其中有40萬是志願役，包括14萬7千名步兵。若戰事拖延，這數字恐怕不足以撐持。

依據俄羅斯法律，役男年齡為18至27歲，但許多人可透過健康理由逃避兵役，大學生也多能延役，尤其是居於莫斯科等大城市的役男。一名專責新兵事宜的律師表示，在這種情勢下，日後免疫標準恐會提高，醫師會無視役男健康情況，以確保兵力。再者，也有人憂心，俄國恐會祭出戒嚴令，如此便可禁止俄國男性出國，迫其上戰場。

延伸閱讀：
俄軍鬧兵變　傳不滿兵士開坦克輾過指揮官
俄國
俄羅斯
烏克蘭
俄烏
新兵
志願役
入伍
徵召
役男
戒嚴

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