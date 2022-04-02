東南水泥高塔倒塌驚悚畫面曝光 包商自行改變施工計畫釀禍【影】

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）高雄東南水泥廠拆遷工程釀工安事故，導致台電電塔倒塌，高鐵、台鐵遭殃，打亂了清明連假疏運潮，對此高雄市政府已勒令業者停業，予以重罰，求償到底。

東南水泥廠1日進行儲料槽拆除工程，從曝光畫面可見，52公尺的儲料槽，僅以一條鋼索牽繫，倒塌方向不如預期，砸向怪手，壓毀電塔。高市府初步研判是業者拆除不慎，違反相關規定，致雙鐵班次受影響。工務局、環保局與勞工居都祭以最重裁處。

中央社引述高雄市工務局建築管理處處長陳海通說法，承包商炯德營造所提出的計畫書，應先將儲料槽的生料、機具卸除，再從上而下分段拆卸，必須分三階段，並加以防護。然而，施工影片顯示，包商並未依計畫，而是採「一次性傾倒工法」，先使建築體倒下，再將之碎解運出。

欲改變工法，必須先申請，請專家協助，但廠商卻便宜行事。由於儲料槽內有水泥生料，上方機具也未撤除，只用一根鋼索固定，難以支撐龐大結構，以致鋼索無法發揮作用，儲料槽重心不穩而反向壓到電塔，釀成事故。

根據工務局，營造廠未按施工計畫書施工，嚴重影響公共安全，將依公共危險罪移送法辦，並給予停業處分。此外，工程並未做好灑水措施，倒塌時激起巨大揚塵，造成嚴重空氣污染，環保局將依違反空污法32條規定，重罰500萬元罰鍰。另拆除建物時，應有維護施工及行人安全設施，且不得妨礙公眾交通。拆除過程違反建築法及依營造業法規定，處最高新台幣77萬元罰鍰。

若承攬工程人、監工人有違法情事，高市府亦將依刑法第193條規定，將承攬工程人或監工人移送法辦，最高可處3年以下有期徒刑。

根據中央社，本次事故造成高鐵營運中斷，約於1日晚間10時40分恢復雙向通車。交通部估計高鐵79班列車、11萬4,000名乘客受影響。台鐵約有30列次、1萬2,000名乘客受影響。

東南水泥1日晚間發布聲明，針對承包商在廠房拆除過程時施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤，壓倒台電電塔，「鄭重對社會大眾道歉」。

據悉這已非東南水泥首次傳出工安意外。同樣是承包商炯德營造，去年11月30日在高楠公路進行東南水泥廠噴霧塔拆除工程時，就因噴霧塔倒塌，導致怪手與42歲翁姓工人遭到活埋，翁男送醫不治。所幸本次事故並未造成人員傷亡，怪手駕駛跳車逃過一劫，警方將約談司機，釐清事故原因。



東南水泥委外包商進行拆除水泥塔操作不慎釀禍（圖／中央社）



東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方， 致高鐵主線供電中斷。（圖／中央社）



高鐵台南站內擠滿受影響旅客（圖／中央社）