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台北當代藝博會正式回歸！參展畫廊名單出爐　國際畫廊參展比例超過6成

當代藝術五月一次滿足

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/04/01 22:33
(圖/官方臉書)

(圖/官方臉書)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台北當代正式回歸！由瑞銀集團主辦，呈現國內外60家畫廊、200位藝術家超過千件創作，將於5月19日台北世貿一館登場。

因為疫情衝擊，台北當代藝術博覽會(以下簡稱台北當代)去(2021)年取消實體展覽，今年將重返世貿，然而因為旅遊禁令，參加畫廊明顯比往年減少，但這不影響活動品質，主辦單位於今(1)日公布60間參展國際頂尖畫廊名單，呈現200位藝術家、1000件雕塑、繪畫、攝影等當代藝術創作。

2022台北當代將分三大展區-當代網域（Galleries）、新生維度（Edge）、微型單元（Solo）。今年國際畫廊參展比例超過6成，首次參展的國際畫廊將於當代網域展出，包含LGDR、艾根畫廊（Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin）、SPURS Gallery與 INK studio，再度回歸的則有卓納畫廊、洗澡堂畫廊、施博爾藝廊（Esther Schipper）等，吸引藏家目光。

新生維度（Edge）聚焦7間新興畫廊及與亞洲文化脈絡連結的藝術作品，展區策畫將帶來新穎的前端視野，包括双方藝廊、路由藝術、182artspace；首度參展的BANGKOK CITYCITY GALLERY、Gallery COMMON、Galerie Julien Cadet、333畫廊。為具國際規模的頂級畫廊；

微型單元（Solo）主打展示年輕藝術家或中生代藝術家個展，完整且深入了解其創作內涵與風格，共有16間畫廊，包含專營攝影作品的絕版影像館，將帶來陳榮輝首次於台灣展出的攝影作品；Carl Kostyál 畫廊帶來Felix Treadwell特為本屆展會創作的全新系列畫作；Woaw Gallery 展出Charlie Roberts具超現實神秘氛圍的當代生活創作等等。

台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）表示，這個藝術博覽會是按照台灣體質與條件量身打造，並持續創新以滿足這座城市對當代藝術永不止歇的好奇心。明天晚上將進行第一場論壇，主題聚焦藝術顧問，許多關鍵問題也會在後續被討論，另外，因應環保議題，今年的VIP卡將走向數位化。

此外，今年將首次呈現採邀請制的藝術解密（Decoding）大師課程，由藝術領袖獨家授課，為新興藏家傳授進入當代藝術的路徑。課程主題從「當代藝術是什麼？」逐步擴展思維到「藝術世界如何運作」、「如何理解藝術」、「如何開始收藏藝術」等，進一步討論藝術與生活、旅遊、社會乃至世界的關係。

全新企劃的思想串流論壇（Ideas Forum），以「知識作為逃生出口（Escape into Understanding）」為題，攜手文學、音樂、哲學與各界權威，展前釋出三場前導論壇，分別為4/2「今日的藝術顧問是？ 」、4/16「活躍於世界的台灣文化與文化散播」、4/30「數位藝術的新疆土」。

2022台北當代限量優惠門票4月1日起透過ACCUPASS發售，預購優惠至5月15日止。更多台北當代展會項目將於4月底公佈，詳細內容請關注官網

參展名單

當代網域

亞洲藝術中心(台北、北京、上海)
采泥藝術(台北)
大象藝術空間館(台中)
卓納畫廊(紐約、倫敦、巴黎、香港)
德薩畫廊(香港)
亞紀畫廊(台北)
等號(台北)
誠品畫廊(台北)
施博爾藝廊(柏林)
世界畫廊(香港)
艾根畫廊(萊比錫、柏林)
漢雅軒(香港)
HARUKAITO by island(東京)
墨齋(北京)
Jack Bell Gallery(倫敦)
Kaikai Kiki Gallery(東京)
KOTARO NUKAGA(東京)
厲蔚閣亞洲(紐約、倫敦、巴黎、香港)
尊彩藝術中心(台北)
大未來林舍畫廊(台北、北京)
谷公館(台北)
安卓藝術(台北)
溝江畫廊(東京、福岡)
日動畫廊當代館(東京、台北)
OVER THE INFLUENCE(香港、洛杉磯)
就在藝術空間(台北)
八大畫廊(台北、上海)
洗澡堂畫廊(東京)
思文閣(京都、東京)
馬刺畫廊(北京)
耿畫廊(台北)
丁丁藝術空間(台北)
TKG+(台北)
小山登美夫畫廊(東京)
VETA by Fer Frances(馬德里)
白石畫廊(台北、香港、東京、輕井澤)
Yavuz Gallery(新加坡、雪梨)
伊日藝術計劃(台北)

新生維度

182artspace(台南)
333畫廊(台北)
曼谷城市城市藝廊(曼谷)
双方藝廊(台北)
Galerie Julien Cadet(巴黎)
Gallery COMMON(東京)
路由藝術(台北)

微型單元

曹吉岡 | 藍騎士藝術空間(台北、上海、倫敦)
菲利克斯 崔德威爾 | Carl Kostyál(倫敦、斯德哥爾摩)
Xyza Cruz Bacani | CHRISTINE PARK GALLERY(紐約、上海)
Maja Djordjevic | Dio Horia Gallery(雅典、米科諾斯)
Roby Dwi Antono | DOPENESS ART LAB 台北
賴志盛 | 馬凌畫廊(香港)
Thao Nguyen Phan | Galerie Zink(瓦爾德基爾興)
張英楠 | 離塵藝術文創館(台南)
郝經芳 & 王令杰 | 御書房藝廊(台北)
致穎 | LIUSA WANG(巴黎)
Alex Dodge | Maki Fine Arts(東京)
陳漢聲 | 紅野畫廊(台北)
鬼頭健吾 | 凛 高崎
NKSIN | 索卡藝術(台北、台南、北京)
陳榮輝 | 絕版影像館(新竹)
Charlie Roberts | Woaw Gallery(香港、北京)
台北當代藝術博覽會
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文化
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