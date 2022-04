台北當代藝博會正式回歸！參展畫廊名單出爐　國際畫廊參展比例超過6成

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北當代正式回歸!由瑞銀集團主辦,呈現國內外60家畫廊、200位藝術家超過千件創作,將於5月19日台北世貿一館登場。

因為疫情衝擊,台北當代藝術博覽會(以下簡稱台北當代)去(2021)年取消實體展覽,今年將重返世貿,然而因為旅遊禁令,參加畫廊明顯比往年減少,但這不影響活動品質,主辦單位於今(1)日公布60間參展國際頂尖畫廊名單,呈現200位藝術家、1000件雕塑、繪畫、攝影等當代藝術創作。

2022台北當代將分三大展區-當代網域(Galleries)、新生維度(Edge)、微型單元(Solo)。今年國際畫廊參展比例超過6成,首次參展的國際畫廊將於當代網域展出,包含LGDR、艾根畫廊(Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin)、SPURS Gallery與 INK studio,再度回歸的則有卓納畫廊、洗澡堂畫廊、施博爾藝廊(Esther Schipper)等,吸引藏家目光。

新生維度(Edge)聚焦7間新興畫廊及與亞洲文化脈絡連結的藝術作品,展區策畫將帶來新穎的前端視野,包括双方藝廊、路由藝術、182artspace;首度參展的BANGKOK CITYCITY GALLERY、Gallery COMMON、Galerie Julien Cadet、333畫廊。為具國際規模的頂級畫廊;

微型單元(Solo)主打展示年輕藝術家或中生代藝術家個展,完整且深入了解其創作內涵與風格,共有16間畫廊,包含專營攝影作品的絕版影像館,將帶來陳榮輝首次於台灣展出的攝影作品;Carl Kostyál 畫廊帶來Felix Treadwell特為本屆展會創作的全新系列畫作;Woaw Gallery 展出Charlie Roberts具超現實神秘氛圍的當代生活創作等等。

台北當代聯合總監岳鴻飛(Robin Peckham)表示,這個藝術博覽會是按照台灣體質與條件量身打造,並持續創新以滿足這座城市對當代藝術永不止歇的好奇心。明天晚上將進行第一場論壇,主題聚焦藝術顧問,許多關鍵問題也會在後續被討論,另外,因應環保議題,今年的VIP卡將走向數位化。

此外,今年將首次呈現採邀請制的藝術解密(Decoding)大師課程,由藝術領袖獨家授課,為新興藏家傳授進入當代藝術的路徑。課程主題從「當代藝術是什麼?」逐步擴展思維到「藝術世界如何運作」、「如何理解藝術」、「如何開始收藏藝術」等,進一步討論藝術與生活、旅遊、社會乃至世界的關係。

全新企劃的思想串流論壇(Ideas Forum),以「知識作為逃生出口(Escape into Understanding)」為題,攜手文學、音樂、哲學與各界權威,展前釋出三場前導論壇,分別為4/2「今日的藝術顧問是? 」、4/16「活躍於世界的台灣文化與文化散播」、4/30「數位藝術的新疆土」。

2022台北當代限量優惠門票4月1日起透過ACCUPASS發售,預購優惠至5月15日止。更多台北當代展會項目將於4月底公佈,詳細內容請關注官網。

