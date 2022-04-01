假募款真詐財3年近百起 165：可向社會局查證再捐

知名NGO組織無國界醫生遭偽冒網站盜用，騙取民眾捐助烏克蘭善款。（圖／無國界醫生 提供） 知名NGO組織無國界醫生遭偽冒網站盜用，騙取民眾捐助烏克蘭善款。（圖／無國界醫生 提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）詐騙手法層出不窮，知名NGO組織無國界醫生（MSF）日前遭偽冒網站盜用，以援助烏克蘭之名行詐騙善款之實。刑事局今（1）日指出，近3年來假冒募款網站詐財之案例近百起，不法獲利逾512萬。165反詐騙專線呼籲，民眾捐款錢前可先行向主管機關社會局查詢，以免善心流入不法之徒口袋。

台灣民眾愛心不落人後，近來更是慷慨解囊9.3億、捐贈破650噸物資幫助烏克蘭難民。然而不肖之徒卻藉此斂財，以偽冒網站魚目混珠，不僅民眾愛心無法落實，也讓慈善機構平白背鍋。

無國界醫生台北辦公室28日指出，遭黑心人士盜用該組織標誌、網站內容、網站介紹和照片做成網站，以「支持無國界『烏克蘭援助計畫』」的名義，向民眾訛詐錢財。

(圖／無國界醫生提供）

該組織指出，假網頁冒用無國界醫生勸募活動之「公益勸募許可文號」，並加上官方YouTube頻道連結企圖混淆視聽，於捐款專區放上自行設立的彰化銀行「烏克蘭捐款專戶」資訊，更誆騙民眾，付款一經核可就會發送電子郵件至捐款人信箱中。該組織多次與偽冒網站的架站平台溝通，才得以將該網站下架。

無國界醫生台北辦公室表示，曾多次接獲受害民眾通報，該組織強調，不會透過個別人員、志工或他們的私人帳戶接受捐款，請民眾慎防詐騙。

刑事局表示，近年來以偽冒募款網站名義行騙的案件，據2019年至2022年統計資料，3年共接獲93起案件，被害人數147位，財損達512萬660元。

2019年至2021年3年間台灣假募款詐欺案件發生數、被害及財損數。（圖表／刑事局提供 ）

165反詐騙專線表示，早期不法人士冒用無國界醫生名義，透過網路交友、感情詐財侵害民眾權益，如今更以偽冒網站騙取受害人信任。165建議，民眾若有意捐款，可先行向主關機關社會局查證，辨明無誤後再行捐款以免愛心被挪用。