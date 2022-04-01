烏克蘭空襲俄國城市？ 網傳燃料儲存設施起火

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄烏戰爭至今月餘，俄媒今（1）日首度控訴近烏國邊境的俄國城市貝爾哥羅德烏方遭攻擊，一處燃料儲存設施有8座燃料槽起火，並恐波及其餘8座燃料槽。
《BBC》報導，一段推特影片顯示，距離俄烏邊境約40公里的貝爾哥羅德（Belgorod），一鄰近民宅的儲油設施似乎遭到火箭彈擊中，濃煙密佈，火光衝天。
An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022
"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz
貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）指控，兩架烏克蘭直升機低空飛入俄國境內進行空襲，燃料儲存設施起火，目前工作人員正試圖撲滅，無人傷亡。
俄媒《國際文傳電訊社》則指出，該處燃料儲存設施為俄羅斯石油公司（Rosneft）所有，有8座燃料槽起火，近200名消防員出動，個附近居民被疏散，有兩人受傷。當地市長伊凡諾夫（Anton Ivanov）則稱，儲存設施的2名員工並未受傷。
這是俄國於2月24日侵略烏克蘭以來，首次指控該國對俄國領土發動空襲。目前國際媒體尚無法獨立證實報導及影像的真實性，烏克蘭國防部也尚未就此評論。