烏克蘭空襲俄國城市？ 網傳燃料儲存設施起火

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)俄烏戰爭至今月餘,俄媒今(1)日首度控訴近烏國邊境的俄國城市貝爾哥羅德烏方遭攻擊,一處燃料儲存設施有8座燃料槽起火,並恐波及其餘8座燃料槽。

《BBC》報導,一段推特影片顯示,距離俄烏邊境約40公里的貝爾哥羅德(Belgorod),一鄰近民宅的儲油設施似乎遭到火箭彈擊中,濃煙密佈,火光衝天。

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz