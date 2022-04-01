烏克蘭空襲俄國城市？ 網傳燃料儲存設施起火

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄烏戰爭至今月餘，俄媒今（1）日首度控訴近烏國邊境的俄國城市貝爾哥羅德烏方遭攻擊，一處燃料儲存設施有8座燃料槽起火，並恐波及其餘8座燃料槽。

《BBC》報導，一段推特影片顯示，距離俄烏邊境約40公里的貝爾哥羅德（Belgorod），一鄰近民宅的儲油設施似乎遭到火箭彈擊中，濃煙密佈，火光衝天。

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）指控，兩架烏克蘭直升機低空飛入俄國境內進行空襲，燃料儲存設施起火，目前工作人員正試圖撲滅，無人傷亡。

俄媒《國際文傳電訊社》則指出，該處燃料儲存設施為俄羅斯石油公司（Rosneft）所有，有8座燃料槽起火，近200名消防員出動，個附近居民被疏散，有兩人受傷。當地市長伊凡諾夫（Anton Ivanov）則稱，儲存設施的2名員工並未受傷。

這是俄國於2月24日侵略烏克蘭以來，首次指控該國對俄國領土發動空襲。目前國際媒體尚無法獨立證實報導及影像的真實性，烏克蘭國防部也尚未就此評論。