兒童節來北海岸看AR時尚走秀 吃生猛海鮮享折扣

隨著「2022北海岸時尚藝術季」到來， 富基魚市及淡水魚市自兒童節連假開始舉辦系列促銷活動， 即日起至五月底每週末及連續假日(兒童節及母親節)， 只要在富基漁港突堤碼頭及淡水漁人碼頭情人橋AR展演區與AR走 秀互動拍照並上傳新北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁貼文及按讚即 可獲得限量100元折價券，凡於水攤或餐廳消費滿500元均可使 用，上午11點限量發放，機會難得， 歡迎民眾趁連假來北海岸品嘗及採購各式各樣的新鮮漁貨， 並感受特別的時尚氛圍。

富基漁港豐富的海鮮美食 (新北市漁業處)

石門富基漁港除是萬里蟹重要產地之一外， 也販售各式新鮮生猛海產， 更擁有著名的墨西哥帽裝置藝術與欣賞落日的多功能突堤碼頭， 是提供遊客拍照打卡及品嚐現流海產的最好去處。 民眾來北海岸一遊，可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、 老梅社區彩繪及綠石槽、石門洞等美景，也可至白沙灣、 中角灣玩水衝浪，並可於用餐時間到魚市內，品嚐兄弟、味味、 姊妹、張專業生魚片等海景餐廳所提供之精緻美食與專業料理服務! 倘時間允許，也可往淡水方向至淡水漁人碼頭順遊， 除可參訪幾米溜溜帽遊樂場、情人橋美景及欣賞觀音山、淡水河， 也可至淡水魚市餐廳及木棧道下商店街走走逛逛。

漁業處說明，2022「北海岸時尚藝術季」應用擴增實境(AR) 技術，從4月1日起至5月31日， 在富基漁港突堤碼頭及淡水漁人碼頭情人橋設置AR走秀QR- Code，民眾掃描QR-Code就可透過手機，看到穿著「 針織女王」潘怡良設計服飾的模特兒漫步於漁港實境中!自即日起至 五月底每週末及連續假日，民眾只要在AR展演區拍照上傳「 新北市農業局稼日蒔光」臉書專頁貼文並按讚，送100元折價券( 消費滿500元即折)，上午11點開始限量發放(每日限量20張 ，兒童節及母親節加碼至50張)，送完為止。另富基魚市只要在水 攤或餐廳消費滿3000元、乾貨滿1000元(攤位編號1、2、 5、6、11、12、24、25、26、39及40)即送北藝季 限定富基漁港設計T-shirt1件；漁人碼頭部分，淡水魚市魚 藏餐廳消費滿8000元並按讚「新北市農業局稼日蒔光」臉書， 即贈北藝季限定漁人碼頭設計T-shirt1件，限量發送， 送完為止。

新北市漁業處表示，富基魚市及淡水魚市是北海岸著名海鮮產地， 各種漁港直送新鮮魚貨應有盡有，「2022北海岸時尚藝術季」 推出超靚優惠回饋， 歡迎民眾闔家大小享用在地尚青的萬里蟹及各式生猛海產， 並欣賞為期2個月美、藝、樂時尚展演， 感受漁港不一樣的藝術氛圍，樂活一下!

資料詳洽：

漁業及漁港事業管理處 陳禹覟 電話：(02)28058476分機2939

漁業及漁港事業管理處 新聞聯絡人 陳柏睿

電話：(02)89526055分機147；0988-755- 032