全體上市公司110年度營收獲利再創新高

臺灣證券交易所表示,本國上市公司及第一上市公司(不包含中福、樂士、台開及互億)110年度財務報告分別計883家及76家,已於111年3月31日完成公告申報。經統計前開全體上市公司110年度總營業收入38兆2,408億元,較109年度成長5兆1,594億元,增幅15.60%;110年度總稅前淨利5兆237億元,較109年度成長2兆1,369億元,增幅74.03%,國內經濟成長動能延續,上市公司獲利表現佳。

本國上市公司110年度營業收入37兆3,204億元,較109年度成長5兆531億元,增幅15.66%;110年度稅前淨利4兆9,114億元,較109年度成長2兆1,017億元,增幅74.80%。第一上市公司110年度營業收入9,204億元,較109年度成長1,063億元,增幅13.06%;110年度稅前淨利1,123億元,較109年度成長352億元,增幅45.65%獲利成長產業主要為航運業、半導體業及金融保險業。航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊,另終端銷售仍持續成長,供需失衡使運價維持高檔,致獲利創新高。半導體業受惠疫情加速數位轉型,5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長,大幅推升獲利。金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加,帶動獲利成長。

另第一上市公司110年度來自航運、融資服務、半導體及貿易百貨等產業之業務需求成長,推升KY公司獲利續創佳績。獲利衰退產業主要為水泥工業、食品工業及觀光事業。水泥工業主係煤價上漲侵蝕毛利,另大陸實施能耗雙控及限電使出貨量減,致獲利衰退。食品工業及觀光事業則受本土疫情衝擊,致獲利不如預期。