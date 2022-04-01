ETF配息旺季到　富邦旗下ETF 4/20將除息

富邦投信4月1日發佈富邦科技(0052)ETF收益分配期前公 告，4月預計配息金額分別為每單位新台幣10.19元，依3/ 31收盤價換算的配息率約8%，投資人最晚只要在4月19日前持 有或買進，皆可參與本次配息。

富邦投信指出，股價的表現最終是公司獲利能力的展現， 台廠去年繳出亮眼財報外，又以科技產業更為出眾， 因此要能充分掌握台股成長動能，搭上股市上漲浪潮， 台灣科技股即是不容錯過遺漏的投資焦點。 而隨著去年多家科技公司繳出創新高的獲利，股價表現也頻頻創高， 富邦科技(0052)ETF追蹤的臺灣資訊科技指數， 表現也不遑多讓，2021年全年成長了20.38%。

富邦科技(0052)ETF透過一年4次滾動調整， 高效率篩選台股優質電子股，完整掌握台股核心產業， 並以台積電為最大持股，目前持有比例近6成， 因此又有小台積電之稱。今年的年度配息將於4月發放，相較於ET F最大持股台積電的2%殖利率，富邦科技(0052)ETF今年 的配息率有望創下歷史配息紀錄。

富邦科技(0052)ETF為台灣首檔以科技產業為投資主軸的E TF，網羅各個不同領域的菁英龍頭股，包含半導體、電腦、 電子零組件等主次產業。 儘管俄烏戰火的持續蔓延對國際股市帶來動盪， 且是否因此對台灣半導體產業造成影響， 也成為了投資人關切的議題。

富邦投信進一步表示，除了俄烏戰爭對台廠影響較小外， 台灣本身的經濟基本面佳，且受惠全球經濟持續復甦，以及5G、 電動車、元宇宙等新興產業發酵，終端市場需求增溫， 有助提升對電子產品訂單，2月的外銷出口訂單淡季不淡，繳出51 5.6億美元的佳績，不但創下歷史同期新高外，更是2月首次突破 500美元，而主要成長幅度來自於電訊通信的29.7%及電子產 品31.6%的同期成長率，顯示今年接單動能依舊強勁。

根據富邦投信4/1發佈之公告，4月20日將除息的ETF包括富 邦科技(0052)ETF、富邦臺灣中小(00733)ETF及 富邦美國特別股(00717)ETF，參與除息的最後買進日為4 月19日前，配息發放日則是5月24日。 惟實際配息金額及配息率，仍須依4月15日實際配息金額之公告為 準。富邦投信也提醒，投資人參與ETF配息時， 應留意配息率並不代表ETF的報酬率， 過去配息率也不代表未來配息率， 且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策， 使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。