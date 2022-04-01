Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣本土傳播鏈累計20條！陳時中：重症率低 無需恐懼

陳時中說只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級，且民眾改變過去被動接受通知，轉為主動因應，對防疫工作很有幫助。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/04/01 16:25
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心今（1日）指出，國內累計不明感染源傳播鏈有20條，指揮官陳時中表示今年重症率較低，民眾宜調整心態不必太恐懼，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級。

由於不明感染源目前約有20來例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在今天下午的疫情記者會中表示，1日桃園、新北各有新的1案獨立個案，和先前群聚案都無關，因此算在不明感染源，再加上桃園工作室新的群聚案，目前累積傳播鏈有20條。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，目前都沒有考慮要升級，雖然現在病毒傳播速度很快，但只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級。

公衛方面一樣是戴口罩、勤洗手、保持社交距離，另外，自主應變也要做好，近來很多個案都是染疫後通知朋友，讓朋友趕快去篩檢，會比中央做疫調快半天，因此民眾自主應變很重要。

陳時中也強調，現在中央公佈確診者足跡後，有許多民眾若發現有重疊足跡，會立刻去買快篩試劑自行作檢測，結果呈現陽性就到醫院去，有些結果是陰性但感覺有症狀者，甚至會於隔天再去醫院檢測，這些自主應變的民眾越來越多，這也是讓中央阻斷傳播鏈很好的助力，民眾改變過去被動接受通知，轉為主動因應，對防疫工作很有幫助。

當記者問到，國人是否應該要改變懼怕的心理與獵巫的心態，學習跟國外一樣與病毒共存，陳時中表示，目前染疫率只有1%，因此病毒在台灣不會無所不在，不過台灣人民確實宜改變心態。

也有記者表示，醫師認為現在的多點爆發比去年萬華茶室群聚來得嚴峻，陳時中回應說，當時至少有5、600例的規模，今年Omicron變種病毒重症率又比去年Alpha變種病毒低，因此民眾無須過於恐懼，不過該打疫苗的人還是要打。
本土疫情
陳時中
傳播鏈
不明感染源
感染源

相關新聞

台灣是否啟動第4劑接種計畫？陳時中記者會回應
台灣是否啟動第4劑接種計畫？陳時中記者會回應
2022/03/27 20:46
首批Novavax疫苗將抵台灣　陳時中：逾200萬劑時間還在談
首批Novavax疫苗將抵台灣　陳時中：逾200萬劑時間還在談
2022/03/24 12:17
台灣監察院公布104人財產申報：蔡總統存款5564萬•賴副總統房貸1681萬　唐鳳強調「未持有比特幣」
台灣監察院公布104人財產申報：蔡總統存款5564萬•賴副總統房貸1681萬　唐鳳強調「未持有比特幣」
2022/03/09 17:40
台灣3/5新增8例本土確診 皆接觸過感染源不明確診者
台灣3/5新增8例本土確診 皆接觸過感染源不明確診者
2022/03/05 14:23
台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」
台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」
2022/03/03 17:43

更新時間 : 2022-04-01 16:39 GMT+08:00

最受歡迎

3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
台灣疫情持續升溫! 4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12
台灣疫情持續升溫! 4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12
3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城
3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城