台灣本土傳播鏈累計20條！陳時中：重症率低 無需恐懼

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心今（1日）指出，國內累計不明感染源傳播鏈有20條，指揮官陳時中表示今年重症率較低，民眾宜調整心態不必太恐懼，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級。

由於不明感染源目前約有20來例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在今天下午的疫情記者會中表示，1日桃園、新北各有新的1案獨立個案，和先前群聚案都無關，因此算在不明感染源，再加上桃園工作室新的群聚案，目前累積傳播鏈有20條。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，目前都沒有考慮要升級，雖然現在病毒傳播速度很快，但只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不升級防疫層級。

公衛方面一樣是戴口罩、勤洗手、保持社交距離，另外，自主應變也要做好，近來很多個案都是染疫後通知朋友，讓朋友趕快去篩檢，會比中央做疫調快半天，因此民眾自主應變很重要。

陳時中也強調，現在中央公佈確診者足跡後，有許多民眾若發現有重疊足跡，會立刻去買快篩試劑自行作檢測，結果呈現陽性就到醫院去，有些結果是陰性但感覺有症狀者，甚至會於隔天再去醫院檢測，這些自主應變的民眾越來越多，這也是讓中央阻斷傳播鏈很好的助力，民眾改變過去被動接受通知，轉為主動因應，對防疫工作很有幫助。

當記者問到，國人是否應該要改變懼怕的心理與獵巫的心態，學習跟國外一樣與病毒共存，陳時中表示，目前染疫率只有1%，因此病毒在台灣不會無所不在，不過台灣人民確實宜改變心態。

也有記者表示，醫師認為現在的多點爆發比去年萬華茶室群聚來得嚴峻，陳時中回應說，當時至少有5、600例的規模，今年Omicron變種病毒重症率又比去年Alpha變種病毒低，因此民眾無須過於恐懼，不過該打疫苗的人還是要打。