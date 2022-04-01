共同富裕？美媒：中國富豪憂習近平極端手段　加速資產轉移新加坡

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）在中國領導人習近平近年「共同富裕」口號下，中國科技巨擘紛紛自願承諾大筆捐獻「讓社會更好」，不過更多企業主嗅到中共「強迫分配以攘內」的不尋常氣氛，趕緊為名下大筆資產尋求安全出口；美媒CNBC報導，中國企業富豪的資金出口首選，就是新加坡。

CNBC近日訪問新加坡私人財富管理公司，他們觀察到早在2019年香港民主運動爆發後，就開始出現資產移轉潮，這股資產移轉潮到了2021年中共打擊教育新創公司、操作「共同富裕」口號時來到高峰；對中國富豪來說，新加坡說著共同的語言，也沒有財富稅，是他們資金移往海外的首選。

一家新加坡私人財富管理公司Jenga創辦人Iris Hu告訴CNBC，過去一年來，她的中國客戶紛紛在新加坡成立家族資產管理辦公室，數量翻倍。在新加坡，這樣的辦公室成立資金門檻為500萬美元，不過Iris的中國富豪客戶注資的金動輒超過1000萬美元。

新加坡法律事務所Bayfront Law主管Ryan Lin表示，中國富豪在新加坡成立家族辦公室的業務成長飛快，他歸因其中之一為中國換匯限制多，一年上限是五萬美元，限制了億萬富豪移轉資金到境外的能力。他解釋，雖然有一部份中國富人會成立家族辦公室，但其實有些富豪也毋須大費周章如此進行，因為他們可以把海外營收移轉至他們新加坡的戶頭，或是透過香港移轉至星國。

根據新加坡經濟發展局的統計，2020年在新加坡登記的家族辦公室已達400家，但統計截至2021年底尚未更新，但辦理該項業務的新加坡財管公司多表示來自中國的相關業務有明顯成長，他們預估光是去年預料已再增數百家。相關服務業業績蒸蒸日上，人力需求也更甚以往。

此外，新加坡的「全球商業投資者計畫」有助吸引來自中國的資金，只要在星國投資250萬新幣（180萬美元），就能申請永久居留證，而2020年新冠疫情爆發以來，透過這樣的方式申請新加坡永居證的中國富豪爆量增加。

根據富比士，中國數十年內經濟快速起飛，孕育數百名億萬富豪，儘管疫情肆虐，去年中國億萬富豪人數不減反增，成長至626人，僅次於美國的724人。