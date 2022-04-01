賑烏克蘭物資破650噸、善款逾9.3億 吳釗燮：再捐500萬美元給五國

外交部今（1）日舉行「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，外交部長吳釗燮與各國代表合影。（圖／台灣英文新聞） 外交部今（1）日舉行「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，外交部長吳釗燮與各國代表合影。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）俄國侵略烏克蘭，逾4百萬烏克蘭人出逃、650萬人流離失所。外交部今（1）日舉行「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，外交部長吳釗燮今日宣佈，第三度捐贈善款給捷克、立陶宛、斯洛伐克、拉脫維亞、愛沙尼亞五國，每個國家各100萬美元，用以救助烏克蘭難民。

外交部3月初相繼發起賑烏克蘭募款及物資募集活動，台灣民眾發揮良善力量踴躍響應，從3月7號到18日，12天內募得逾650萬噸物資，並自17日起分批啟運至斯洛伐克等國救助烏克蘭難民，被當地難民機構形容為「及時雨」。吳釗燮今日指出，已經運送12批、約210噸物資到斯洛伐克，並送往烏克蘭，後續物資也將送往波蘭。

吳釗燮表示，為了迅速幫助難民，台灣宣布三度捐贈贈捷克、立陶宛、斯洛伐克、拉脫維亞、愛沙尼亞五國各100萬美元。外交部自3月2日為烏克蘭民難民募款，短短一個月便募集到新台幣9億3千萬台幣，7日首度波蘭捐款1億新台幣（約350萬美元），3月15日二度宣布捐贈波蘭650萬美元、斯洛伐克150萬美元、匈牙利150萬美元、捷克150萬美元、立陶宛50 萬美元，

吳釗燮補充說明，目前台灣捐助烏克蘭難民的總金額已逾2千萬美元，對於剩餘的1千多萬美元善款，外交部也與國際夥伴洽談，找出最好的運用方式。至於是否後續是否還有第二波募款、募集物資，吳釗燮表示，會持續就實際需求關注、討論，他也相信台灣人很願意繼續幫忙。

根據財團法人賑災基金會數據，截自3月31日下午4時，援烏捐款已達930,364,813元，累計126,957筆捐款。烏克蘭募款專戶將於4月1日晚間23時59分截止，民眾若有意捐款，請把握時限。

波蘭駐台代表高哲叡（Cyryl Kozaczewski）表示，非常感謝台灣人民與政府在這樣的艱困時刻幫助流離失所的烏克蘭難民，台灣的善心已經送達華沙250萬名難民的手中。台灣有留學生發起活動，在邊境幫助安置烏克蘭難民。對此，他表示誠摯的感謝。

國立中山大學博士班的烏克蘭學生林歐莉亞（Olga Kulish）今日也出席記者會，她感謝台灣人的慷慨跟支持，希望今後台灣與烏克蘭能建立更親厚的關係。同樣在民間為同胞募集物資的林歐莉亞表示，希望烏國人民能記得此時此刻台灣人的幫助。

（圖／財團法人賑災基金會）