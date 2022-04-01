垃圾變現金！小智研發登《經濟學人》力拼零廢棄　專家讚台灣循環經濟「金童」

台灣小智研發(Miniwiz)創辦人黃謙智接受英國媒體《經濟學人》訪問(圖擷取自影片) 台灣小智研發(Miniwiz)創辦人黃謙智接受英國媒體《經濟學人》訪問(圖擷取自影片)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣小智研發(Miniwiz)創辦人黃謙智接受英國媒體《經濟學人》訪問，提到如何把垃圾變現金。

英國媒體《經濟學人》專題報導零廢棄議題，從各面向探解決垃圾問題，長達14分鐘的影片以小智研發回收塑料及廢棄醫材打造的醫用病房破題，其為該企業於2020年新冠肺炎疫情當前設計的「模組化病房」(MAC Ward)，可於各地空間快速組裝解決當時病房短缺問題。

黃謙智透過把垃圾變現金，從解決全球廢棄物的問題中獲利，擁有康乃爾大學建築學位的他選擇把垃圾再製成建材的主要原因在於「規模」，他告訴《經濟學人》，減少垃圾的辦法是「升級回收」(upcycling)並創造其附加價值，傳統回收方式是浪費時間的「降級回收」(downcycling)，而他在尋求更有效率的解決辦法，但有專家提出，目前沒有單一一種可行辦法能全面且快速地解決垃圾回收問題。

影片指出，零廢棄遇到挑戰在於，垃圾沒有善加回收再利用，多數被拿去垃圾場掩埋或是焚化爐焚燒，全球僅有約14%的垃圾被回收再利用，循環經濟的行動尚未普及全世界。

提到循環經濟及廢棄管理，報導力讚「台灣是全球的金童」(golden child)，影片中提到台北花博流行館是廢棄物回收的地標，台灣人提供1.5百萬個塑膠瓶幫忙打造該館，時間回到1990年代經濟起飛，台灣人因為經濟變寬裕開始大量消費造成許多浪費，之後政府開始使用科技及數據打造先進的廢棄物管理系統，大型企業必須報告消耗的物質及製造的垃圾量，成為外界可以獲取的整合數據資料庫，加上許多政策都促進資源回升，也促成今日結果。