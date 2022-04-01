俄賣天然氣4月起只收盧布 拜登釋出1.8億桶戰備儲油救場

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）為反制西方制裁，日前俄國宣佈4月起購買天然氣需用盧布支付，德國怒斥莫斯科「政治敲詐」，美國總統拜登決議釋出1.8億桶戰備儲油以穩定國內燃油價格。

西方國家相繼祭出嚴厲制裁，回應俄國對烏克蘭發動侵略，重挫俄國經濟。俄國於3月7日發布一份包含48個國家在內的「不友善國家」名單，藉由給予俄國企業上述國家債權人支付盧布的權利、監管相關合約更新作為反擊，總統普丁更進一步簽署命令，48國自4月1日起購買俄國天然氣，須以盧布支付否將終止合約，被G7斷然拒絕。

歐洲天然氣四成由俄國供應，俄國此舉可謂切中要害。然德國、法國相繼表示已做好準備，不接受莫斯科的「政治敲詐」，德國更直言已著手規劃新的天然氣基礎建設，從北海接收天然氣，計畫徹底擺脫對俄國依賴。

《俄羅斯新聞社》引述資深官員Nikolai Kobrinets指出，俄國將會對歐盟的制裁作出回應，並指責布魯塞爾「不負責任的制裁」已經對普通歐洲人的日常生活產生負面影響。

普丁這次打出手中王牌，企圖以能源扳回一城。《路透社》報導，為應對俄烏戰爭對能源供應影響，美國總統拜登今日決議，五月起每日釋出100萬桶石油，為期半年，盼以1.8億桶戰略儲油，緩解美國國內日益攀升的燃料價格，並警告石油產業勿藉機自肥，危害美國國家利益。

國際能源署（IEA）也將於今日召開緊急會議，討論戰略石儲備釋出議題。自俄烏戰爭爆發，今年油價已飆升破三成。

報導指出，全球糧食供應也可能被該場戰爭擾亂。一名美國官員分享烏克蘭糧食儲備設施遭到破壞的圖片。據美國農業部資料，烏國為世界第4大玉米出口國、第5大小麥出口國，供應全球一成小麥出口、14％玉米出口及半數葵花油出口。