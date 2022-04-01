台灣疫情持續升溫! 4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(4月1日)公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。新增個案較多之城市為新北+40例、基隆市+20、桃園市+20、台北市+12 (如上圖) 。

4月1日新增本土COVID-19確診個案表



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月31日。

4月1日新增境外移入COVID-19確診個案表



指揮中心統計，截至目前國內累計23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心除呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，更應積極遵守實聯制等各項防疫措施，共同嚴守社區防線。