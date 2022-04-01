開戰後輻射量一度暴增！烏克蘭當局証實：俄軍已撤離車諾比核電廠

1986年發生爆炸的車諾比核電廠反應爐, 已被封住 (美聯社2021年照片) 1986年發生爆炸的車諾比核電廠反應爐, 已被封住 (美聯社2021年照片)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 俄國對烏克蘭剛開戰，俄軍就開進了曾發生全球最嚴重核災的車諾比核電廠，雖然至今外界仍不明白俄軍佔領車諾比究竟要做什麼，不過根據廠方管理人員說法，俄軍目前已從該地撤出。

烏克蘭國營的能源公司Energoatom表示，現階段車諾比核電廠區內，已經「沒有外人」，大部分的俄軍部隊已經撤往與白俄羅斯的邊界，只留下少量士兵殿後，美國情報單位周三已確認此一消息，烏克蘭政府則表示，未來幾天將派員進入該區進行檢查。

俄軍進入車諾比時，當地出現輻射量暴增的現象，專家解釋是因為大量人員進入該地，導致已沉積在地上、帶有輻射的塵土被揚起所致。

廠方指出，俄軍在廠區中輻射最高量處挖掘了戰壕，並因此承受了大量輻射，這也讓部分俄軍士兵在撤軍後，必須前往白俄羅斯治療因攝入輻射過量而產生的中毒相關病症，一些廠區工人更透露，許多俄軍甚至不知道他們處在輻射區中。

不過專門研究核子材料衰變的謝菲爾德大學教授Claire Corkhill澄清，由於車諾比地區已經沒有運作中的反應爐，現階段已不存在「第二次車諾比事件」的可能性，即使遭到輻射污染的建築物被砲火貫穿，釋出的也僅是微量的輻射塵。

Claire Corkhill教授說，與其擔心車諾比，俄軍於上（3）月4日攻擊紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電站反而更加危險，國際原子能總署（IAEA）甚至一度考慮派員至當地，勸告俄軍不要動到運作中的核電站。

至於車諾比，原子能總署應該有持續跟車諾比的管理方追蹤廠內的有害物質，現階段的工作，可能是需要檢查一下哪些東西在俄軍佔領期間不見，以確認可能的威脅。