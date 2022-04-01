Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

開戰後輻射量一度暴增！烏克蘭當局証實：俄軍已撤離車諾比核電廠

美國情報單位周三已確認此一消息，烏克蘭政府則表示，未來幾天將派員進入該區進行檢查。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/04/01 15:49
1986年發生爆炸的車諾比核電廠反應爐, 已被封住 (美聯社2021年照片) 

1986年發生爆炸的車諾比核電廠反應爐, 已被封住 (美聯社2021年照片) 

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 俄國對烏克蘭剛開戰，俄軍就開進了曾發生全球最嚴重核災的車諾比核電廠，雖然至今外界仍不明白俄軍佔領車諾比究竟要做什麼，不過根據廠方管理人員說法，俄軍目前已從該地撤出。

烏克蘭國營的能源公司Energoatom表示，現階段車諾比核電廠區內，已經「沒有外人」，大部分的俄軍部隊已經撤往與白俄羅斯的邊界，只留下少量士兵殿後，美國情報單位周三已確認此一消息，烏克蘭政府則表示，未來幾天將派員進入該區進行檢查。

俄軍進入車諾比時，當地出現輻射量暴增的現象，專家解釋是因為大量人員進入該地，導致已沉積在地上、帶有輻射的塵土被揚起所致。

廠方指出，俄軍在廠區中輻射最高量處挖掘了戰壕，並因此承受了大量輻射，這也讓部分俄軍士兵在撤軍後，必須前往白俄羅斯治療因攝入輻射過量而產生的中毒相關病症，一些廠區工人更透露，許多俄軍甚至不知道他們處在輻射區中。

不過專門研究核子材料衰變的謝菲爾德大學教授Claire Corkhill澄清，由於車諾比地區已經沒有運作中的反應爐，現階段已不存在「第二次車諾比事件」的可能性，即使遭到輻射污染的建築物被砲火貫穿，釋出的也僅是微量的輻射塵。

Claire Corkhill教授說，與其擔心車諾比，俄軍於上（3）月4日攻擊紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電站反而更加危險，國際原子能總署（IAEA）甚至一度考慮派員至當地，勸告俄軍不要動到運作中的核電站。

至於車諾比，原子能總署應該有持續跟車諾比的管理方追蹤廠內的有害物質，現階段的工作，可能是需要檢查一下哪些東西在俄軍佔領期間不見，以確認可能的威脅。
車諾比
核電廠
輻射
國際原子能總署
IAEA
俄羅斯
烏克蘭

相關新聞

集結風暴：走向「沒有中俄」的新全球化時代？
集結風暴：走向「沒有中俄」的新全球化時代？
2022/03/31 14:49
承諾減兵假的！ 切爾尼戈夫市長：俄軍加重攻擊力道
承諾減兵假的！ 切爾尼戈夫市長：俄軍加重攻擊力道
2022/03/30 21:02
【俄烏戰爭下艱困求生】三名東烏克蘭人　親口講述地獄般的逃難經歷
【俄烏戰爭下艱困求生】三名東烏克蘭人　親口講述地獄般的逃難經歷
2022/03/30 15:47
馬立波逾5千人罹難？聯合國人權機構：烏國至少1179名平民喪生
馬立波逾5千人罹難？聯合國人權機構：烏國至少1179名平民喪生
2022/03/30 15:23
【烏俄戰況】烏俄和談俄減兵？烏總統：我們沒那麼天真
【烏俄戰況】烏俄和談俄減兵？烏總統：我們沒那麼天真
2022/03/30 10:05

更新時間 : 2022-04-01 16:38 GMT+08:00

最受歡迎

3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
台灣疫情持續升溫! 4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12
台灣疫情持續升溫! 4月1日新增236確診•本土104境外132例　新北+40 基隆+20 桃園+20 北市+12
3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城
3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城