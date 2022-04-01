中國上海疫情史上最糟！民眾無法出門 遛狗還得讓小狗當特務「高空垂降」

上海封城後有民眾為遛狗卻無法出門，因此將小狗從高樓垂降至地面「遠距」遛狗。(圖/截圖自Instagram帳號 @ShanghaiObers... 上海封城後有民眾為遛狗卻無法出門，因此將小狗從高樓垂降至地面「遠距」遛狗。(圖/截圖自Instagram帳號 @ShanghaiOberserved)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國28日起實施分區防疫，分兩區封控，先東再西，一共10天，代表黃浦江一邊民眾需足不出戶，另一邊則仍可外出買菜，不過各大超市物資近乎被搶光，無法出門的民眾也只能高空垂降小狗遠距遛狗，畫面十分荒謬。

本次上海疫情是新冠肺炎爆發兩年多來最嚴重的一波，週四（31日）新增本土有症況確診病例 358 例，無症狀確診病例 4,144 例，已是上海每日確診人數兩週內首次下降。

然而許多民眾對中國的防疫措施相當不滿，認為這些限制嚴重影響日常生活，並在社群網路上發文發圖以表達不滿。有民眾為遛狗卻無法出門，因此將小狗從高樓垂降至地面「遠距」遛狗，展現民眾對於無法出門苦中作樂的因應方式。

中國政府28日起將上海以黃浦江為界，分兩區封控，先東再西，一共10天，並展開新一輪核酸檢測。4月1日起，浦西地區會全面展開核酸篩查。上海市政府秘書長馬春雷指出，這一批涉及的人數高達1,600萬人，涉及12個區，為「清零」做足準備。

上海政府週四指出，會將上海市各地區分為封控區、管控區、防範區三個區域，「封控區」為報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，「管控區」為有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，「防範區」為封控區、管控區以外其他區域。

上海政府表示，在封控區將實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」措施 ，感染者涉及樓棟採取 14 天封閉管理，其他區域實施「7 天封閉管理 + 7 天社區健康管理」。

原先浦東地區週五凌晨將解除封鎖，上海政府卻於週四說，居住在有陽性病例建物中的居民將再被封鎖 10 天，不過居住在低風險地區的其餘居民可以自由離開家園，進行必要活動如買菜等。

據媒體報導，有中國網友發文質疑浦東地區「存在沒有陽性個案的街道嗎？」、「到底有哪一個小區能在 4 月 1 日準時解封？相當於今日開始，幾乎全上海都處於封控」。

由於封鎖將擴大至浦西，這幾天超市大部分商品已被買空，也有民眾為搶菜大打出手，上演全武行，許多菜價也飆漲至天價，令不少民眾質疑廠商是否在賺災難財。