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【睽違16年】電動機車廠Gogoro宣布４月5日正式掛牌！成台灣第2家在美股上市企業

➤這是繼2006年奇景科技赴美掛牌後，睽違16年，再有台灣公司在美國資本市場掛牌。➤參與私募增資（ PIPE）的夥伴包括Engine No. 1、美國前副總統高爾成立的永續能源發展基金Generation Investment Management、GoTo Group、鴻海、淡馬錫（Temasek）、潤泰集團與行政院國家發展基金等單位。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/01 12:05
圖為Gogoro（睿能創意）創辦人暨執行長，台灣企業家陸學森（Horace Luke）(官方臉書) 

圖為Gogoro（睿能創意）創辦人暨執行長，台灣企業家陸學森（Horace Luke）(官方臉書) 

延伸閱讀: 〈財經主筆室〉SPAC在亞洲似乎沒有美股風光　星港IPO蜜月相繼失靈

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）電動機車大廠Gogoro今天(4月1日) 發布新聞稿宣布，Gogoro和Poema Global股東通過雙方的業務合併，將於4月5日在納斯達克（Nasdaq）交易所，以股票代碼「GGR」掛牌，這樁借殼上市案（SPAC）將取得約 3.35億美元（約新台幣95.8億元）資金。

Gogoro表示，與公開交易特殊目的收購公司 （SPAC, Special Purpose Acquisition Company） Poema Global Holdings Corp.，今天宣布先前公布的業務合併已於2022年3月31日在Poema Global與Gogoro各自的臨時股東大會上獲得批准，業務合併預計在2022年4月4日正式完成。

合併後公司的名稱仍維持Gogoro Inc.，預計將於2022 年4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克（Nasdaq）交易所開始交易。綜合Gogoro新聞稿與中央社報導，這是繼2006年奇景科技赴美掛牌後，睽違16年，再有台灣企業在美國資本市場掛牌。

Gogoro表示，業務合併順利完成時，預期Gogoro將收到包括來自Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資（ PIPE）的資金至少3.35億美元。參與PIPE的夥伴包括Engine No. 1、美國前副總統高爾成立的永續能源發展基金Generation Investment Management、GoTo Group、鴻海、淡馬錫（Temasek）、潤泰集團與行政院國家發展基金等單位。

在業務合併完成後，Poema Global執行長Homer Sun會加入 Gogoro 的董事會。

【睽違16年】電動機車廠Gogoro宣布４月5日正式掛牌！成台灣第2家在美股上市企業

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【睽違16年】電動機車廠Gogoro宣布４月5日正式掛牌！成台灣第2家在美股上市企業

圖／官方臉書【睽違16年】電動機車廠Gogoro宣布４月5日正式掛牌！成台灣第2家在美股上市企業圖／官方臉書
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更新時間 : 2022-04-01 13:36 GMT+08:00

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