台灣「國民女婿」羅一鈞深夜告假　原因讓衛福部長心酸秒取消開會

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)指揮中心指揮官陳時中於昨(31)晚在小英之友會上，跟志工們提起疾管署副署長羅一鈞深夜向他請假，原因讓他很心酸「眼淚差點掉下來」。

有「國民女婿」之稱的羅一鈞在防疫工作上表現亮眼，斯文的外型跟性感的嗓音吸引不少女性粉絲喜愛，連小S都曾隔空搞笑示愛，昨日羅一鈞突然跟衛福部長陳時中請假無法出席深夜開會，原因讓阿中心疼，體恤屬下的他馬上決定取消夜間開會。

陳時中說，羅一鈞半夜23:40跟他請假無法接著開會，請假原因是因為「必須回家洗衣服，髒衣服已經堆到再不洗就沒衣服穿了。」

陳時中表示，講這件事時覺得對羅一鈞很抱歉，也覺得很心酸，一位公務員竟然必須到晚上23:40都還得跟他請假，才能回家處理自己的事情。

羅副請假之後，陳時中取消晚上開會，他說，「雖然案情很多，如果半夜不開會了解，第二天我其實應付不過來，但是今天就不開會了，立法院都很喜歡我去，所以我去立法院，回來下午要開記者會，就是那麼忙。」

立委羅致政在臉書貼出影片寫下，就是因為過去3年的努力與犧牲，才能讓台灣繼續成為世界最安全的國度之一，真心謝謝防疫團隊的付出。

影片一出立刻引起網友熱烈回應，「我是覺得國家欠他一個女友（老婆）啦」、「天啊！早點說嘛，我們都願意幫忙洗好晾好幫您燙的」、「王必勝都有時間養小三了，羅一鈞沒時間洗衣服？」