〈投資理財〉外資大舉賣超台股•投資人該怎麼看？「人棄我取」未嘗不是良機

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

外資在台灣股市一直是熱門話題，從2009年開始，連續13年買 超台股，成為投資指標，將大盤指數從7000多點，推升到180 00點，但是連續2年，外資大賣超台股，金額高達1兆5千多億元 ，又因為個股評估報告轅北轍，外資還可以當指標嗎？受到質疑。

CNN最近報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭之後，5千英哩以外的台灣 ，爆發大規模資本外逃，過去一個月已經拋售台股價值約169億美 元，達4800億元新台幣， 超過2021年全年外資出售台股的總額。

美國高盛銀行分析師認為，過去一個月從台灣流出去資金約156億 美元，約4370億元新台幣。 CNN及高盛銀行報導外資從台股流出，確實是事實， 但是如果認為是地緣政治緊張，將資金從台股撤出，恐怕又未必真實 ，因為早在兩年之前，外資即從台股撤資，今年迄3月15日止，兩個半月共計賣超台股達5242億元，並非從俄烏戰事開始， 兩者未必有關聯性。

外資近年賣超台股的因素很多，而且背景複雜，有不少外資因為中國 市場崛起，希望將資金轉向經濟規模更的資本市場找機會，富時指數 近年又屢次調降台股權重，增加中國股市之權重，導致市場被動型資 金，逐漸轉移到更大市場，當然可以理解，不過碰上中國「 共同富裕」政策，重創滬、深、港股市，損失不貲，恐怕是外資始 料未及的結果。

從當前台股總市值約55兆元觀察，目前外資仍持有台股高達4 成，即22兆元，近2至3年雖然賣超台股1兆5千多億元，占外資 持有台股比重約7％至8％左右，應該還是在合理區間，並未發生結 構性的變化，投資人似乎並没有必要解讀成區域政治情勢緊張所致。

其實最近國際金融及資本市場動盪不安，造成外資有各種資金需求因 素，從台股多抽些資金應急，應該是合理現象， 跟台股基本面並無直接關聯，投資人不需要多慮，成為拋售手中持股 的原因，那就更可能遭致無謂的損失。

尤其去年上市櫃公司獲利良好，今年股息殖利率高達6％以上之標的 ，比比皆是，即使中央銀行升息一碼，銀行利率也難望其項背， 資金在股市獲利獲得更佳報酬率並不困難，投資人無積極賣股之需要 。

在台股中，最受外資矚目的當然是台積電。這個外資從10年前，每 股還是100元左右，即開始佈局的熱門標的，「股紅是非多」，自 從去年美系外資將其降評為「中立」，並將投資台積電評價為「死錢 」之後，即爭議不斷。升評、降評，各種意見常在媒體見刊，投資人 滿頭霧水， 不知何者可信。

最近花旗將台積電評估報告升評為買進，目標價格為1052元，另 有3家美系、2家亞系外資券商，一致將其評估為「買進」，目標價 為900元。這麼樂觀的投資建議，見諸媒體，投資人當然重視， 不過在此同時，外資2月卻連續賣超台積電15萬175張，3月上 半個月賣超37萬2710張，合計賣超43萬8921張，價值達 2600億元。

另一檔晶圓代工股聯電，亦遭賣超668712張，換成400億元 現金，與台積電合計達3千億元新台幣，佔同期外資賣超台股總金額 一半以上，比重不可謂之不大，當然導致兩檔股票價格重創。

備受爭議的是外資評估報告一面看好，卻又毫不手軟大舉賣出，投資 人不能接受，認為外資涉嫌操縱股價，利用資訊優勢炒作台積電及聯 電牟利，全案受到立法委員重視，在立院提出質詢， 要求金管會限期一個月內，請9家外資券商提出報告說明。

外資如有非法炒作事實，追究違法責任，當然應該，全案既已在主管 機關調查中，不宜置啄，不過從外資持有台積電仍達7成來看， 應該可以看出似乎並未「看衰」台積電， 否則不會還有那麼高的持股。

至於賣出台積電的原因，各有需求不同，很難一概而論，在自由經濟 國家，股市買賣開放自主，政府如未掌握具體炒股證據，將很難處分外資。從目前情況看來，除非主管機關掌握具體外資炒股證據， 否則未必能處分外資券商。

其實外資券商負責撰寫評估報告的分析師，常與買賣決策者分屬不同 單位，這也是外資避免決策淪於主觀判斷錯誤，或發生舞弊的做法， 投資人是否需要將評估報告，與投資決策混為一談，恐怕還需要再作 考慮。

然而，既有那麼多爭議，外資今後出具個股評估報告，或許在專業、 客觀之外，最好不要再作價格預測或評估，應該是杜人悠悠之口最好 的辦法。而國內投資人如果認為標的果真具有投資價值，又何妨利用 外資大舉賣出之際，「人棄我取」，應該也是低價存股良機， 投資決策不需隨外資起舞。