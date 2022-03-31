美捷聯合聲明提及台灣 外交部：與台灣關係密切的證明

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄烏戰事未歇，美國與捷克於30日舉行戰略對話會議，並於會後發表聯合聲明，強調兩國將致力深化與包括台灣等印太區域民主夥伴的支持與合作。外交部發言人歐江安對此表達歡迎與感謝，她強調，這是美國及捷克等理念相近民主國家與我國關係密切友好、團結一致的具體證明。



歐江安指出，美國是我國長期盟友及理念相近夥伴，雙方在各領域建立堅實合作與交流互動；捷克新任總理費亞拉（Petr Fiala）主導的執政聯盟，在2021年捷克眾院大選及執政後推出的政府施政綱領，兩度強調將深化與台灣等印太民主夥伴的合作。此次美國與捷克在戰略對話聯合聲明中，共同聲明深化與台灣合作，具體展現民主國家團結一致、相互扶持的堅定承諾。

歐江安強調，在集權國家對外擴張，挑戰民主、自由等普世價值，威脅並破壞以規則為基礎的國際秩序之際，民主陣營夥伴不斷強化團結合作，共同嚇阻威權主義，具重要意義。

歐江安表示，外交部將續強化與美國、捷克等理念相近民主國家的實質關係，並積極推動與捷克在經貿、科技、防疫、資安及人才培訓等領域合作。

俄烏戰事已月餘，美國國務院歐洲事務助卿唐弗瑞德（Karen Donfried）28日出訪丹麥、捷克與斯洛伐克等國，並就當前情勢交換意見。唐弗瑞德30日與捷克外交部副部長波維西爾（Martin Povejsil）召開美捷戰略對話，並與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）會晤。

中央社報導，雙方會後聯合聲明指出，美捷戰略對話強調雙方強韌、穩定與深化的雙邊合作，兩國也致力在廣泛議題上強化合作，包括與印太區域盟友建立更緊密合作。此外，雙方也重申，會致力深化對區域與世上民主夥伴的支持與合作，並提及台灣。

此外，會議舉行於俄國侵略烏國之際，雙方關注戰事對北大西洋公約組織（NATO）東翼帶來的安全挑戰，強調彼此對捍衛北約每一寸領土的承諾，並會堅定、團結支持烏克蘭人民與政府對抗俄國無端侵略行徑。兩國敦促俄國停止軍事攻勢，把軍隊完全撤出烏克蘭、摩爾多瓦及喬治亞，尊重這些國家的主權與國際公認邊界。

聲明指出，美捷雙方認為，國際社會必須讓俄國在政治、經濟上更加孤立，也應對俄國侵略「縱容者」予以更強硬制裁。雙方也聲明，將持續密切關注北京在俄烏戰事上的立場。