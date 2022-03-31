孫曉雅：AIT聚焦強化台灣區域安全夥伴角色 深化台美經貿關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）30日於台灣美國商會2022年謝年飯中指出，AIT今年將聚焦強化台灣區域安全夥伴角色、促進全球供應鏈韌性、支持維護與擴展台灣國際空間，深化台美經貿與民間聯繫。

台灣美國商會2022謝年飯，總統蔡英文、AIT處長孫曉雅等人皆出席。根據AIT新聞稿，孫曉雅指出，美國與中國的關係，在許多領域皆面臨挑戰，除貿易與人權，在俄烏問題上，如林肯國務卿所說，中國站在歷史的錯誤一邊。

關於中國在印太地區日益強勢逼人的行徑，孫曉雅指出，對台灣軍事、外交、經濟的打壓尤其明顯。中國挑釁性的軍事行為正破壞區域和平穩定，更導致誤判風險上升。北京對台灣國際空間的扼殺，及對其友人的施壓、干涉台灣民主制度，對所有民主國家構成威脅。

自由時報報導，孫曉雅闡述拜登（Joe Biden）總統「「與盟友和夥伴站在一起」的外交策略，並指出今年AIT工作目標將聚焦於加強台灣區域安全夥伴功能，美國將持續致力幫助台灣保持遏制侵略和自衛的能力。維護台海和平穩定符合美國利益，美國認為維護台海穩定是保障印太地區和平的關鍵，「美國對中國正破壞台海穩定的作為深表關切」。

此外，美國也將透過一系列新政策倡議，與台灣共同強化全球供應鏈韌性。台灣作為「全球矽島」，是世界半導體供應鏈的中心，也是發展5G、人工智能的先鋒，全球正致力恢復過去兩年因疫情大亂的供應鏈，台灣在科技與半導體領域扮演的角色至為關鍵。

孫曉雅說明，美台將建立新的技術貿易和投資合作（TTIC）框架，促進半導體、電動汽車、網路安全、5G、可再生能源、儲能等關鍵領域的互利投資。AIT今年夏天並將針對相關領域組成重要商業訪團赴美訪問，另一合作重點則是網路安全威脅，此合作將架起安全、經濟領域的橋樑。

孫曉雅也強調，美國將持續支持擴大台灣的國際空間，為台灣提供更多機會，在多邊論壇上分享專業知識，與國際夥伴接觸。例如台美擴大「全球合作暨訓練架構」（GCTF），表明台灣參與多邊合作應對全球挑戰的興趣。

孫曉雅還表示，AIT將強化台美經濟與民間關係。台灣去年是美國農產品第6大消費國，第8大商品貿易夥伴，在美國10大合作夥伴中，按人均計算貿易額，台灣僅次於加拿大和墨西哥。

孫曉雅也直言，美台重啟TIFA談判，以及召開「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），這些對話有助強化經濟合作，並「建立一個聯盟，對抗中國不公平的經濟和投資政策」。