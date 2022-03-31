台北美福「花漾珍愛」母親節獻禮

溫馨五月天，台北美福大飯店推出「花漾珍愛」母親節餐宿獻禮，全館五間主題餐廳分別有米其林一星的台菜餐廳、港潮美饌、自助餐廳、日本料理及義大利餐廳，多樣化的主題美食滿足媽媽的胃。母親節不可缺席的蛋糕，由來自法國的西點總廚推出兩款巧克力風味蛋糕，分別為「馨愛」野草莓巧克力與「心意綻放」薰衣草香草巧克力，每款1,180元起，4月30日前訂購可享85折優惠。除了美食與甜點，台北美福於整個五月推出「馨香朵朵」住房優惠，每房5,888元起，入住價值超過萬元的頂級客房，每房贈送優雅的「白茶香氛」，或人氣款「美福拌拌麵與紅油胡麻堅果醬」乙組，讓媽媽悠閒享受、放鬆度假，詳情請洽02-7722-3399轉各餐廳或訂房。

精緻異國美食 滿足媽媽挑剔的味蕾

每日三餐掌廚，為辛苦的媽媽挑選喜愛的料理，好好悠閒吃頓飯。台北美福館內擁有五間主題餐廳，無論是五人以內的小家庭團聚用餐，或是十人大家庭齊聚慶祝，擁有粵菜及潮州菜色的「潮粵坊」餐廳，以及擁有經典台灣味的「米香」台菜餐廳，於母親節指定期間提供不同人數的用餐需求，每桌11,800元起，風味美饌自由挑選。想要滿足家族成員不同的餐點偏好，「彩匯」自助餐廳除擁有中、西、日式料理之外，來自印度的廚師團隊帶來多樣化印度美饌，餐檯上還提供有酸香帶辣的泰式料理等，以及由法籍西點總廚所推出的繽紛甜點。指定期間用餐，還可享雞尾酒特調，舉杯感謝媽媽的辛勞，午餐每位1,680元+10%。

想要來點不一樣的異國風情，「晴山」日本料理提供有人氣的鐵板料理，細膩講究的壽司料理，炭香繚繞的炭火料理區等，多樣化品嚐型式，由日籍料理長為賓客設計多款精緻佳餚，不能出國一樣能享受到日本獨有的職人美饌，每位2,380元+10%起。除了亞洲風情，來自義大利佛羅倫斯的主廚，將義大利的特色料理帶到美福，「GMT」義大利餐廳提供多道義式風味餐點，用地中海的鮮美海味，或美福嚴選肉品，以義式料理手法呈現，於母親節週末提供悠閒自在的早午餐選擇，每位2,380元+10%。

頂級住宿、香氛等好禮 讓媽媽心花朵朵開

美食享受之餘，台北美福於5月1日至31日推出的「馨香朵朵」住房專案，讓媽媽放鬆享受飯店舒適的客房設備、三溫暖及戶外恆溫泳池等設施，翌日悠閒享用彩匯自助餐廳的活力早餐。專案優惠每房5,888元，可雙人入住價值16,170元的行政客房，每房贈送總價值1,040元的「美福拌拌麵」禮盒及人氣百搭醬料「紅油胡麻堅果醬」。雙人房型升級或四人同遊，價值21,945元的菁英客房，每房8,688元起，入住贈送美福專屬的「白茶」空間香氛(價值1,200元)，將美福的香氣帶回家，清香的茉莉花、百合及白茶等香氣，讓媽媽在家彷彿置身飯店，天天擁有自在好心情。

精緻法式蛋糕 敲敲我的心 獻上驚喜祝福

來自法國的西點總主廚Hugo Ravier推出兩款巧克力風味蛋糕，清雅的蛋糕綴上真誠愛心的「馨愛」野草莓巧克力蛋糕，主廚挑選帶有酸香風味的野草莓，加入些許檸檬增添香氣，搭配法國歐貝拉70%巧克力，綿密細緻、甜蜜中帶有水果的清雅香氣。輕敲蛋糕上以法芙娜覆盆子巧克力製的愛心，滿滿的巧克力球傾洩而出，每一顆象徵子女們的心願球，希望媽媽健康、快樂。

另一款以花形為概念的「心意綻放」薰衣草香草巧克力，潔白的花朵盛開，讓媽媽日日綻放好心情，內餡選用法國進口大黃根果泥、薰衣草及大溪地香草莢，搭配法芙娜奶香濃郁、口感滑順的歐帕絲巧克力以及費南雪蛋糕，巧克力香甜滑順，入口帶有薰衣草的草本香氣以及大黃根的酸甜風味，和費南雪蛋糕一起品嚐，輕柔酸甜。每款1,180元起，4月30日前預訂可享85折優惠。