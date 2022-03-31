四月限定「舞·櫻花套餐」 偽出國秒飛日本

浪漫櫻花季登場，不僅要衝一波賞櫻、拍櫻花的熱潮，品味粉嫩櫻花料理，更是此時節不容錯過的限定饗宴。台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳由熊馬基主廚特製的「舞·櫻花套餐」，從餐前酒、前菜、刺身、燴煮、酥炸、燒烤、主食、湯品，再到甜點等，以櫻花入饌，有視覺上的賞心悅目，與味覺上的口口滿足。即日起開放預訂，四月限定「舞·櫻花套餐」給人偽出國秒飛日本的錯覺，讓櫻花包圍您的多重感官享受。

正逢櫻花盛開之際，儘管沒能出國到日本賞櫻，台南大員皇冠假日酒店把櫻花樹搬進餐廳內，煉‧瓦日本特色餐廳門口一顆仿真的櫻花樹，唯美浪漫立刻成為人氣拍照熱點。熊馬基主廚更將櫻花入饌，推出四月限定的「舞·櫻花套餐」每套2,200元。熊馬基主廚回憶起在京都鴨川看到日本人在櫻花樹下野餐的情景，將櫻花融入在懷石料理中，彷彿將豪華餐桌搬到櫻花樹下用餐的優雅氛圍。餐前酒選用日本櫻花清酒，鹽漬櫻花在杯內飄出香氣。第一道前菜是「和風鮑八寸」，日本人通常會將過年常吃的御節料理精緻冷菜，帶到櫻花樹下享用，「鮑八寸」意指用8寸盤盛裝的冷菜，包括手工製作的魚漿烏魚子“唐墨”，以柴魚高湯燉煮的“鮑魚切片”，炸得外酥內嫩、撥一下骨肉輕鬆分離好入口的雞翅“手羽先”，起司、培根、蔓越莓結合的完美下酒菜“起司片”，以及外酥鮮甜的日本直送“螢烏賊”，搭配著餐前酒，宛如樹下賞櫻時的8分微醺感，徹底喚醒您的味蕾。

煉‧瓦日本特色餐廳四月限定的「舞·櫻花套餐」一系列完整9道佳餚，道道精緻唯美，包括：「櫻雕薄刺身」選用產卵季的鯛魚，正因為表面正呈現如櫻花般的粉嫩色，日本人將之取名“櫻鯛”，富含油脂、肉質軟嫩，薄切後擺盤如一朵鮮花般美麗上桌。「海老煮櫻花麩」選用大尾Q彈的海虎蝦，煎香後佐以奶油南瓜泥，放入櫻花麩，滿滿的鮮甜味。「星鰻旬菜天婦羅」則是運用炸物來製作日本人最愛的星鰻，最能品嚐出原始美味。

「香煎牛小排」特別選用日本的补葉，彷彿野餐墊一般承裝著食物，牛小排先煎後烤，封鎖肉汁，配上主廚調製的玫瑰紅酒醬，每一塊都香嫩多汁。「魚汁釜飯襯櫻花葉」使用柴魚高湯、牛蒡絲、菌菇和生米一起蒸煮成傳統的魚汁釜飯，上桌前撒上酥脆的東港櫻花蝦，再以新鮮可食的櫻花葉包裹一起食用，日式風味清爽雅緻。「淺蜆紅味噌湯」混合2種白味噌、1種紅味噌的黃金比例調和，將魚骨高湯堆疊出不同的香氣，味噌更顯層次。「櫻蕨餅」將糖漬櫻花放在日式和菓子上，為賞櫻用餐的情懷畫下完美的句點。櫻花的色、形、味入饌，讓饕客一嘗櫻花真味，偽出國秒飛日本，體驗春櫻的繽紛色彩。即日起至2022年4月30日限定供應，以上價格須另加10%服務費。為維持用餐品質請事先訂位06-512-1807。線上訂位