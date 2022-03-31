墾丁凱撒首家正宗泰式餐廳「LOTUS」全新開幕

墾丁凱撒大飯店首度跨足泰食市場，歷經近一年籌畫，斥資百萬推墾丁首家正宗泰式餐廳LOTUS THAI CUISINE(蓮花餐廳)，攜手藍帶廚藝學院-何亞威主廚聯手呈獻經典的泰式料理，餐廳更融和餐酒館Casual Dining用餐形式，將泰國道地的美食精粹，以優雅精緻的餐飲概念呈現，要讓每位饕客享受最極致的五感饗宴！為了讓更多人了解泰式料理的美味，凡4月5日起至4月19日來店用餐，單筆消費滿600元，即贈送泰式調酒一杯(以此類推)。

師承正統泰式做法 萃取泰式料理精髓

泰國菜以酸、辣、鹹、甜、苦五味的平衡為特點，主廚運用大量香料、草本蔬果及咖哩等元素 ，讓每道料理辛香甘鮮具多層次風味 ，打造出原汁原味、道道經典的泰式料理！最為特別的前菜「一口泰」，選用手掌大小新鮮的假蒟葉包入甜、鹹、辣等辛香食材做為開胃前菜，是泰北公主介紹給泰國國王拉瑪五世皇享用，美味流傳近200年的傳統佳餚。而經典且傳統的泰式甜點「芒果糯米飯」，則與屏東在地小農契作，選用泰國引進四季皆可開花結果的卓安南芒果，為的就是讓饕客不分季節全年都能品嘗到這別具特色的泰式甜點，酸酸甜甜、帶有椰香的獨特風味，只要吃過就會念念不忘！

精選4葡大萄酒名莊 酸辣佳餚配醉人美酒

吃泰式料理也能佐4大葡萄名酒，由飯店侍酒師嚴選的Wine List，不乏有已橫掃數十個國際葡萄酒大賽獎項，更被世界金融雜誌評選為全世界前 13 名「最佳新創酒莊」之一的威石東酒莊氣泡酒、德國第一莊的伊貢米勒酒莊、美國加州的鹿躍酒莊、利吉酒莊等，讓剛剛好的酸度引出酒中柔軟的丹寧， 達到味覺平衡的美妙搭配，是你享用美饌佳餚不可錯過的最佳良伴！

舒適用餐空間 品味泰國人放鬆休閒生活風格

LOTUS原意為「蓮花」，在泰國隨處可見蓮花身影，它是純淨與心靈覺醒的象徵，更是生活本身！LOTUS THAI CUISINE(蓮花餐廳)為讓每位饕客都能融入自然和享受自然，以大片落地窗引進戶外自然採光，寬敞明亮的開放式用餐區，整體運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具、手工籐編孔雀椅等，營造出如同在自然花園般的舒適慵懶，完美呈現泰式輕食、鹹食、甜點與特色飲品，從一人獨享到多人聚餐皆宜！