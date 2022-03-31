台北寒舍艾美酒店「北歐探險小旅人」住房專案

為搶攻4月兒童節的親子商機，台北寒舍艾美酒店自4月1日起至8月31日期間推出「北歐探險小旅人」住房專案，入住豪華客房彈性房價每房每晚5,500元起，額外再加價99元，即可擁有童趣小帳篷，可愛的布置包含毛球抱枕、民族風幾何圖形地毯與俏皮動物造型椅裝飾，再搭配浪漫星空的投射燈，使小朋友彷彿沉浸在夢幻的童話中。

同時，專案再送翌日探索廚房早餐3客(限兩位成人與一位11歲以下孩童)，以豐盛繽紛的美食，開啟完美的一天。另外，專案每晚再加價3,000元，還可升等至擁有18坪的主管套房，並享有免費的加床服務，寬敞優雅的美學空間搭配舒適的頂級睡床，讓大、小朋友都能享受幸福愉悅的假期！上述所有價格須另加15.5%的政府稅與服務費。

特別加碼，入住前60組每房限量贈「兒童歡樂包」乙組，精選好禮包含超人氣母嬰用品品牌「思必兒」的嬰幼兒酪梨乳油木果洗髮沐浴慕斯花朵型、抗腸病毒最推薦的24小時表面抗菌防護噴劑、冰雪奇緣系列長效乾洗手慕斯，另外，無有害化學物質可讓小朋友可以安心、開心玩彩的「e-n@il」水指甲，還有小王子備品與迪士尼拼圖...等，歡樂包中的好禮會隨機搭配，數量有限，送完為止。詳情及預訂請洽詢(02)6622-5880訂房中心或洽官網。