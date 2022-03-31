Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台灣嘉義最美觀雲景點　隙頂二延平步道重新迎接遊客

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/31 17:31
照片由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處提供

照片由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處提供

(台灣英文新聞 /生活組 綜合報導)隨著清明連假即到來，阿里山國家風景區管理處宣布好消息，最美的雲海步道「二延平步道」已於3月26日正式啟用，並於4月23日舉辦「阿里山四季茶旅｜春季茶旅x二延平步道遊蹤」，歡迎民眾前往道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。

二延平步道位於嘉義縣番路鄉阿里山公路約52.9K處，海拔約1200-1400公尺，步道全長約1070公尺，步行時間約60分鐘。因其沿途絕佳的夕照、雲海、雲瀑、茶園步道等賞景視野而聞名；除了健行的遊客外也是眾多攝影愛好者喜愛的拍攝聖地，是阿里山國家風景區內最受歡迎的景點之一。

阿里山國家風景區管理處表示，原步道主要為木棧道及枕木步道修建，因啟用至今部分木作設施及基礎腐朽損壞，自2021年9月起進行步道環境優化工程，針對損壞部分進行修繕，並考量整體安全性調整局部動線，包含既有枕木步道更新長度約570公尺、木棧道更新約300公尺及涼亭觀景平台6處。另外，阿管處也設置了即時影像：https://www.ali-nsa.net/go/J0dN6dLO，讓民眾隨時透過網路賞景，感受二延平步道獨特的茶園雲海風光之美。

阿管處洪維新處長期望藉此次步道環境改善工程，優化二延平步道的整體遊憩環境，提供更優質、舒適且安全的遊憩據點。

阿里山國家風景區管理處表示，為搭配二延平步道整修重新開放，4月23日(星期六)舉辦「阿里山四季茶旅｜春季茶旅x二延平步道遊蹤」，以擁抱大自然健走二延平步道。除沿途欣賞秀麗壯闊雲海山嵐景致外，亦可於步道入口、中段及終點站觀景台，品茗阿里山高山茶，透過奉茶、品茶，提昇遊客五感體驗，視覺享受著高山美景，嗅覺聞著阿里山茶香、觸覺徜徉在茶園裡面的實體茶葉、味覺則有茶湯潤喉甘甜回味，聽覺有著阿里山特有冠羽畫眉的吐米酒聲於耳邊呢喃，阿里山管理處邀請民眾一起來隙頂二延平步道以茶會友，以健走交朋友。

更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢

台灣嘉義最美觀雲景點　隙頂二延平步道重新迎接遊客

照片由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處提供
阿里山
阿里山國家風景區
二延平步道

相關新聞

台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦
台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦
2022/01/01 12:37
阿里山國家風景區新旅遊亮點 嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布2022年元旦試營運
阿里山國家風景區新旅遊亮點 嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布2022年元旦試營運
2021/12/29 17:08
台灣設計展限定台鐵便當　使用嘉義在地食材限量發行
台灣設計展限定台鐵便當　使用嘉義在地食材限量發行
2021/12/23 14:10
【國旅賞楓好時機】阿里山楓葉2到3週轉紅！20日還有藝文市集活動
【國旅賞楓好時機】阿里山楓葉2到3週轉紅！20日還有藝文市集活動
2021/11/18 18:34
讓世界看見台灣之美！阿里山觸口遊客中心榮獲 2021 Muse Design Awards銀獎
讓世界看見台灣之美！阿里山觸口遊客中心榮獲 2021 Muse Design Awards銀獎
2021/09/07 09:12

更新時間 : 2022-03-31 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團
3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　基隆警小吃店和中和公寓群聚擴大　雙北、彰化、基隆感染源不明新案令人堪憂
3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　基隆警小吃店和中和公寓群聚擴大　雙北、彰化、基隆感染源不明新案令人堪憂
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城
3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售