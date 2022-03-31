大苑子21歲生日！4/1起歡慶活動一波波，邀你品嘗春季最著時的鳳梨！

生日快樂！2022/4/1是大苑子21歲生日！大苑子一直以來致力堅持使用鮮果製作飲品，提供自己、同仁和顧客喜歡喝、安心喝的飲料，也因此在生日這天，大苑子收到來自各個產地果農的祝福！不僅如此，4/1生日當天，大苑子官方粉絲專頁更將推出許多線上活動，邀請粉絲在大苑子指定貼文下方留言互動就有機會獲得好禮！第一檔活動預計送出21000張的旺來翡翠買一送一優惠券；因連假盛大舉行，自4/1開始為期5天的官方粉專小知識問答活動，也將抽出25位幸運得主，提供最著時的飲品專屬優惠！而4月每週在APP上皆有買2送1驚喜飲品優惠券可領取，邀粉絲同慶品牌生日。

超過21位農民送祝福！深耕產地的美麗果實！

歡慶21歲生日，大苑子因長期深耕產地，並派有專業採購人員在不同時節進駐產地，採購最著時、最安全的四季鮮果製作飲品，因而和許多在地的果農大哥大姐培養出深厚情誼！今年在大苑子生日時刻，收到來自各個產地農民的祝福，有在雲林古坑種植柳丁、在屏東高樹種植鳳梨、在彰化埤頭種植桑葚的果農們，也有在彰化竹塘種植火龍果、在南投埔里種植百香果的大哥大姊，總計超過21位果農送上他們對大苑子的祝福，並肯定大苑子長期以來在鮮果領域的努力和對在地農業的支持！

就是想要和粉絲同歡！驚喜線上活動一波波！

4/1當天，為了與粉絲同歡，大苑子特別推出許多線上活動，邀請大家一同留言互動，慶祝最美好的一天！第一檔活動預計在大苑子官方粉絲專頁上午9:00開跑，只要在指定貼文下方留言，就可以獲得現在最著時的旺來翡翠買一送一優惠券！

而大苑子生日緊接著四天的連續假期，品牌直接推出特別活動加碼，努力把粉絲們的開心放大最大！4/1-4/5連續五天每日11:00，大苑子官方粉絲專頁將推出與大苑子有關的小知識問答活動，邀請粉絲一起回答，答對者即有機會在4/6被抽中獲得芭梨戀人、旺來艾波、旺來翡翠、六顆柳丁汁等最著時的飲品專屬優惠！

不僅如此，大苑子APP將在4月每週上架21000張最著時的買2送1驚喜飲品優惠券，首週組合在4/2推出購買2杯旺來翡翠(L)，就送1杯芭樂檸檬(L)！大苑子就是要讓粉絲們4月一整個月都能夠著時滋味喝飽飽，開開心心一整月！

大苑子X好牧人攜手勸募！邀請顧客一起溫暖回饋！

另外大苑子慶祝生日，還是不忘邀請顧客一起回饋台灣這塊土地！大苑子每年皆與公益團體合作，固定在每月1日捐出當日營業額的1%幫助弱勢族群，21歲生日這一年，特別展開與公益團體社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會的聯合勸募活動，期望在雙方合作下，一同扶助台灣的弱勢青少年！勸募活動為期一年，捐款方式包括鼓勵顧客至門市募款箱以零錢方式進行捐助，另外也可以在大苑子官網或大苑子APP最新消息上，依據線上帳號直接進行銀行電匯或Line Pay捐款！募款所得將全數提供扶助弱勢青少年，讓他們在畢業以後或離校以前，有機會學習一技之長，並透過專人指導，進行職場見習，熟悉社會環境，找到人生職涯的發展方向！即日起請大家一起和大苑子用實際行動扶助弱勢青少年一把，把溫暖放大！