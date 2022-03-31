台灣「文青貸款」即日起簡化申請手續　享5年全額利息補貼

「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」可於全台17家銀行申請(圖/維基百科) 「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」可於全台17家銀行申請(圖/維基百科)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 文化部力推青年文創貸款將簡化手續，年滿20-45歲都可提出申請，若申請100萬元以下，不需準備計畫書。

文化部與文化內容策進院共同支持文創產業青年勇敢圓夢，自2020年開辦文創青創貸款，截至今年3月上旬，成功獲貸案件已超過2,500件，累計逾21億元融資金額。

文化部表示，即日起申貸手續將更為簡化，向文策院或合作銀行申貸「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」並獲通過者，即可獲得年利率最高2%、最長5年的利息補貼。

文化部說明，青創貸款項目包含創業8個月以內得申請的「開辦準備金」，最高可貸200萬元；營業所需的「週轉性支出」最高可貸400萬元；以及為購置（建）或修繕廠房、軟硬體設施、設備機器等的「資本性支出」，最高則可貸至1,200萬元。3種貸款皆由政府提供最低8成、最高9.5成的信用保證。

符合20-45歲的文創事業負責人、事業（公司、商業、有限合夥、登記或立案）成立未滿5年，且修過20小時創業課程（實體、線上皆可），都可提出創業貸款申請。貸款100萬元以下，不需準備計畫書，只要備妥身分證、創業輔導課程證明、事業登記證明、切結書及申請表；100萬元以上則加附計畫書，即可向文策院或合作銀行提出申請。

合作的17家銀行有臺灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀、台北富邦銀行、台中銀行、高雄銀行、陽信銀行、聯邦銀行、上海商業儲蓄銀行、華泰銀行、嘉義市第三信用合作社、金門縣信用合作社等。

文化部指出，青創貸款開辦至今，已協助青創創業超過2,500件，逾21億元融資金額，獲貸案件除了視覺藝術、表演藝術、電影等文創產業，亦不乏跨領域的創業計畫，例如時尚設計、數位內容、虛擬實境創作等。

詳情洽詢文策院貸款服務專線（02）27455058、電郵信箱：arrow-up@taicca.tw，或至文策院官網查詢。