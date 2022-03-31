2022北海岸時尚藝術季活動登場 打造科技時尚漁港

由新北市政府舉辦的「北海岸時尚藝術季」今(2022)年邁入第 3屆，31日上午舉行宣傳記者會，宣告活動開跑。過去2年「 北海岸時尚藝術季」 大膽將石門富基漁港妝點成時尚藝術的展演場地，今年度擴大至淡水漁人碼頭，4月23日在情人橋舉行盛大的服裝秀 。

新北市政府表示，4月30日起至5月29日則邀請輔仁大學織品服裝學院在富基漁 港佈置時尚展覽，展示學生設計師的優秀作品。並從4月1日起至5 月底在兩漁港設置擴增實境AR走秀， 在漁港就可以身歷其境的感受服裝秀的魅力。 搭配淡水魚市及富基魚市的優惠活動， 讓民眾享受更加多元的漁港藝術饗宴。

今年的服裝主秀4月23日在淡水漁人碼頭舉行，由享有「 針織女王」美譽的設計師潘怡良主導策展， 邀請國際名模王思偉率領伊林專業模特兒展演潘怡良設計師專為「 北海岸時尚藝術季」所設計的一系列服飾， 並邀請多次參加倫敦及紐約時裝週的新銳設計師高元龍及詹宗佑展出 其作品。延續「北海岸時尚藝術季」理念， 活動主秀與科技公司合作，應用浮空投影技術， 融合廢棄漁網架設布幕，展現不同以往的聲光效果，科技結合時尚， 推廣海洋保育理念。

為提供青年學子展示自身才華舞台， 輔仁大學織品學院學生之畢業作品，不僅在4月23日當晚由伊林模 特兒走秀展出，4月30日至5月29日首創在富基漁港舉行「 輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」， 邀請學生設計師策劃佈置漁港閒置空間推廣自己作品，並於4月30 日開幕當日邀請街舞舞團及輔大音樂系樂團演出。

應用擴增實境(AR)技術，從4月1日起至5月31日在富基漁港 突堤碼頭及淡水漁人碼頭情人橋，設置擴增實境AR走秀QR- Code，民眾掃描QR-Code後，就可以透過手機看到穿著「 針織女王」潘怡良設計服飾的模特兒漫步於漁港實境中， 讓來到漁港的民眾身歷其境的感受時尚藝術的魅力， 與其互動拍照還可以享有富基魚市及淡水魚市的一系列優惠活動。

「北海岸時尚藝術季」 活動期間結合淡水魚市與富基魚市推出優惠活動，只要在與AR走秀 互動拍照並於新北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁貼文按讚， 淡水魚市吻魚鮮醬每組特價500元(原價550元，每日限量10 組)，等一個人咖啡(淡水店限定)全品項85折，富基魚市則送1 00元折價券(消費滿500元即折)，早上11:00開始發放( 每日限量20張，兒童節及母親節加碼至50張)。 在富基魚市水灘、餐廳消費滿3000元還贈送「 北海岸時尚藝術季」設計t-shirt(每攤限量5件，送完即止 )，以上活動皆在4~5月每周六日舉行(包含兒童節連假)。

新北市農業局長李玟表示富基漁港及淡水漁人碼頭是北海岸知名的旅 遊景點，有浪漫的夕陽及美味的各式海鮮，兼具休閒、 觀光及漁業的多元化功能，「北海岸時尚藝術季」 活動期間適逢兒童節及母親節， 歡迎一家大小前來感受時尚漁港氛圍並享受新鮮的海鮮美食。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供