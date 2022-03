中國金援控制政治領導層 索羅門群島恐成北京傀儡

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣前邦交國索羅門群島擬與中國簽訂安全條約,允許中國部署軍事和情報人員,震驚國際。該國安全事務專家塔利菲魯抨擊中國刻意將索國捲入中美地緣政治之爭,更以金援控制蘇嘉瓦瑞政府,危害所國民主政治。

塔利菲魯投書澳媒雪梨晨驅報(The Sydney Morning Herald),以「索羅門群島恐成中國的傀儡國」(Solomon Islands in danger of becoming a puppet state of China)一文控訴中國與索國現任任總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)狼狽為奸,侵害索國人民權益。

2019年9月16日蘇嘉瓦瑞召開內閣會議,決議與中華民國斷交,轉與中華人民共和國建交。該國面積與人口居冠的馬萊塔省(Malaita)支持我國,拒不同意該項外交轉變,並自2020年起尋求舉辦獨立公投。

塔利菲魯為馬萊塔省省長蘇達尼(Daniel Suidani)的政治顧問。他於文章中指出,按照目前外流的中索安全條約草案內容,中國將可在索國部署軍事和情報人員,這對索國乃至印太地區,都是壞消息。

塔利菲魯認為,中國蓄意讓索國捲入中、美地緣政治紛爭,而當地人民將會因此受害。在蘇嘉瓦瑞領導下,索國淪為寡頭政治(oligarchy),由「侵吞利益的政客」(kleptocrats)所把持,不再對人民負責,而中國透過政治領導層來控制索國。

塔利菲魯指出,2021年11月首都荷尼阿拉(Honiara)有和平示威者要求蘇嘉瓦瑞下台卻遭暴力驅逐,引發大規模暴動,儘管索國國會該年12月針對蘇嘉瓦瑞政府提出不信任案,但倒閣並未成功,而當時北京更開價向每位投票支持蘇嘉瓦瑞政府的議員提供3萬美元(約新台幣85萬元)。

索國現任政府不時被踢爆與中國的不當金錢掛鉤,中央社報導指出,該國反對黨領袖瓦爾(Matthew Wale)曾於2021年揭發,蘇嘉瓦瑞於同年8月25日簽署同意動用「國家發展基金」,向39位親政府國會議員提供每人索羅門幣20萬元(約新台幣70萬元)。自台灣與索國斷交後,中國成為該國「國家發展基金」來源。儘管澳洲人報(The Australian)2021年12月6日報導,在39位原本親政府的國會議員當中,有4人已公開拒絕接受有關款項,中國與索國當局的勾結是不爭事實。

索國主辦2023年太平洋運動會(2023 Pacific Games),不僅相關的基礎建設工程已吸引中資企業介入,並為此延後索國大選,傷害該國民主政治。

塔利菲魯於文章中呼籲澳洲、紐西蘭、日本和美國為了索國人民福祉和區域安全著想,不要支持索羅門群島政府的寡頭政治。為避免讓索國全面淪為北京傀儡,塔利菲魯更籲請聯合國安全理事會監督索國當局,確保2000年「敦士市和平協議」(Townsville Peace Agreement)得以履行──按照協議內容,索國政府需要修憲、下放權力,並且擴大馬萊塔省和其他省分的自治權。