111年全國社工專業人員表揚　新北市陳柏年等6位獲殊榮

衛生福利部於30日舉辦全國社會工作專業人員表揚， 新北市共有6位優秀社工榮獲殊榮，包含社會局5位：陳柏年、 洪嘉駿、陳泓伶、李慧君、林芮芳，與教育局1位林肇奎， 由行政院政務委員林萬億和衛福部次長李麗芬等人頒贈。

獲得資深敬業獎的陳柏年，任職於土城整合型社福中心， 他自1999年進入社會局服務以來， 始終敬業投入社會工作專業直接與間接服務， 於社會工作深耕達23年，期間提供弱勢家庭個案服務， 家庭需求評估與資源結合，建構社區資源網絡，實物銀行整合等， 在許多重大災害現場都能見到他忙碌奔波的身影。

洪嘉駿在雙和社福中心擔任督導，帶領社工多元學習， 並協助職涯規劃及轉銜等，因此社工留任率高， 有助於人力穩定及成長，並提升個案服務品質。

陳泓伶從新北市「實物銀行」到「好日子愛心大平台」， 均擔任資源媒合與調度的窗口， 有感於弱勢家庭因城鄉資源不均致資源取得不易， 因此協助推動設立各分行，讓弱勢家庭都能得到妥善的照顧； 近日更負責待用餐計畫，協助受疫情影響的餐飲店家和弱勢民眾。

新北市家防中心社工李慧君從事保護性工作已滿7年， 深感社工除需具備專業知能外，還需有智慧、勇氣、熱誠、 正向的人生觀與價值觀，才能面對保護性工作的繁重及壓力， 有衛福部「 兒童及心智障礙者性侵害案件之司法訪談專業人員實務檢核」 合格證書。

八里愛心教養院社工林芮芳積極參與早療與性平計畫， 在疫情期間設計並鼓勵早療家庭省思照顧分工， 拍攝影片分享與競賽，增能早療家庭照顧者，並打破性別框架。

獲獎的6位，由新北市社會局副局長許秀能帶隊前往受獎，她說， 在家庭結構日趨多元且複雜，加上疫情衝擊， 社工的各項服務面臨挑戰，感謝每一位社工的努力付出， 照顧好新北市民和弱勢族群。