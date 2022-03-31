足跡曝光！台中婚宴群聚+9　累計12人染疫　確診者來自台北新北基隆高雄台東金門等處

台中喜宴群聚自昨（30）日爆發後，今（31）日又增9人。婚宴場地在台中國家歌劇院5樓的VGG餐廳。 台中喜宴群聚自昨（30）日爆發後，今（31）日又增9人。婚宴場地在台中國家歌劇院5樓的VGG餐廳。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台中喜宴群聚自昨（30）日爆發後，今（31）日又增9人，值得關注的是，個案中僅有1人居住在台中，其他賓客分散在北、南、東部各地，甚至有1例自外島金門縣前來，加上喜宴方式採自助餐模式，大大提高了病毒擴散風險，外界憂心感染恐已擴及至第2、3層。

台中市長盧秀燕在下午在中市疫情指揮中心記者會上表示，台中國家歌劇院5樓的VGG在3月26日中午舉辦了一場婚宴，繼昨日3位賓客確診後，今新增9人，累計12人染疫，含賓客10位，另有1位住台東的賓客染疫後，又回家傳染給2名7歲的雙胞胎女兒。

盧秀燕說明，這起群聚個案中僅有1人居住在台中，其餘來自台北、新北、基隆、高雄、台東和金門等處。台中本土個案為居住在西屯區65歲女性（案23528），3月30日因症狀於診所就醫採檢，31日確診。職業為家管，已接種 3劑、屬於「突破性感染」。

衛生單位已匡列賓客148人、工作人員36人，共184人，其中有7人聯絡中，其餘列為居家隔離，目前採檢52人陰性，其餘檢驗中。

參加婚宴的賓客中，目前掌握有3位確診者曾在台中住宿，分別在林酒店（案23277）、台中鳥日子飯店（案23266、23268），衛生局已要求業者休業一天落實清消，確診者入住的房間須靜置三天後再清消，並經觀旅局複查後才能復業。

婚宴場地國家歌劇院則閉館3天（至4月1日），另針對VVG餐廳未落實實聯制登記，將依法開罰最高1萬5千元。

衛生局也將針對3月26、27日有進出相關足跡點的民眾寄發超過3萬6千則細胞簡訊，同時加開社區篩檢站、公布確診者足跡，呼籲當天有相關足跡重疊者就近到所屬縣市醫療院所進行篩檢：