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貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/31 16:42
「繽紛絢彩下午茶」(圖/Swarovski)

「繽紛絢彩下午茶」(圖/Swarovski)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 可以吃的奢華首飾！奧地利水晶品牌 Swarovski攜手台北萬豪酒店Lobby Lounge 推出「繽紛絢彩下午茶」(The Wonder of Color)，將華麗繽紛的水晶首飾轉化為小巧精緻的點心，限量販售自4月1日至6月30日止。

創立超過125年的施華洛世奇，在品牌創意總監Giovanna Battaglia Engelbert的帶領下，以獨到的時尚眼光不斷地為施華洛世奇注入了更鮮明的品牌調性，一改深植人心的經典優雅女性的風格，大膽地運用幾何圖形、繽紛色彩和純熟的切割技術，創造炫目搶眼的設計為華麗的首飾注入了滿滿的活力。

品牌說明，今年在台灣首次跨界合作，攜手超人氣的台北萬豪酒店Lobby Lounge 推出可以吃的美味時尚首飾 -「繽紛絢彩下午茶」 聯名雙人下午茶，以Swarovski代表著無與倫比切割工藝的全新八角形包裝為靈感發想，將點心放入特製的粉紅色珠寶盤中，還有六款熱賣商品系列所發想可以吃的奢華首飾。

活動期間凡點購「The Wonder of Color 繽紛絢彩」 聯名雙人下午茶就有機會享獨家新品導覽與造型搭配推薦，結束後還可以獲得Swarovski獨家精美禮品，雙人份價格$2080+10% 起，每日限量供應，建議提前三日預訂。

貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場
品牌以Constella 鍍金色項鏈為靈感打造下午茶，項鏈售價為$10,000(圖/Swarovski)

貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場
Una 鏈墜心形，售價$7,450 (圖/Swarovski)

貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場
Signum 鍍玫瑰金天鵝鏈墜，售價$4,250(圖/Swarovski)

貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場
「繽紛絢彩下午茶」(圖/Swarovski)

貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場
「繽紛絢彩下午茶」(圖/Swarovski)

貴婦注意！施華洛世奇推出可以吃的水晶　台北五星級飯店奢華登場
「繽紛絢彩下午茶」(圖/Swarovski)
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更新時間 : 2022-03-31 17:49 GMT+08:00

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