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超瘋！Swatch首次聯名Omega登月錶爆全球搶購潮　設計靈感源自太空以行星命名

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/31 15:45
Swatch和Omega首次聯名推出Speedmaster MoonSwatch 系列手錶(圖擷取自@dinkrvy9推特)

Swatch和Omega首次聯名推出Speedmaster MoonSwatch 系列手錶(圖擷取自@dinkrvy9推特)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)街頭時尚品牌Swatch和高級奢侈品牌Omega首次聯名推出Speedmaster MoonSwatch 系列手錶， 從太空中汲取設計靈感，打造黑、紅、藍共 11 款以行星體命名的錶款，每只定價$7900元，相對20萬起跳的Omega登月錶來說價格十分親民。

綜合媒體報導，本次聯名系列Bioceramic MoonSwatch自26日全球各地推出後引起搶購熱潮，台灣只在西門町形象店與台北101概念店販售，開賣當天更因人潮爆發衝突；國外部分， 瑞士有買家因不當行為被捕，倫敦及日本心齋橋門市因場面過於混亂而強制關閉，即便店家一直強調錶款非限量，買家依舊十分瘋狂。

品牌官網表示，所有 Swatch 均採用 BIOCERAMIC，這種獨特的物料由3分之2陶瓷與3分之1蓖麻油共同組成，採用歐米茄最為人熟知的經典Speedmaster Moonwatch超霸登月錶作為基礎，雖然有別於標準規格的 Speedmaster，但主要特色都已呈現出來，即便忠實粉絲也難以分辨差異，包含不對稱的錶殼、著名的「Dot over 90」測速儀刻度及小錶盤。

品牌說明，最新系列錶徑42毫米、使用石英機芯，每款電池蓋都描繪了其所在的星球，面盤與錶冠上皆有兩大品牌的聯名Logo「OMEGA x Swatch」，而且VELCRO© 錶帶增添了太空人獨有的別緻風格。

OMEGA 總裁及執行長Raynald Aeschlimann 表示，「此系列的 Swatch 非常適合初露頭角的 Moonwatch 粉絲，這大概是最適合這個合作項目的標誌。我們踏足過月球現在要探索整個銀河系。這個非凡的手錶系列採用了夢幻般的色彩，讓我不禁會心微笑。」
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