超瘋！Swatch首次聯名Omega登月錶爆全球搶購潮　設計靈感源自太空以行星命名

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)街頭時尚品牌Swatch和高級奢侈品牌Omega首次聯名推出Speedmaster MoonSwatch 系列手錶, 從太空中汲取設計靈感,打造黑、紅、藍共 11 款以行星體命名的錶款,每只定價$7900元,相對20萬起跳的Omega登月錶來說價格十分親民。

綜合媒體報導,本次聯名系列Bioceramic MoonSwatch自26日全球各地推出後引起搶購熱潮,台灣只在西門町形象店與台北101概念店販售,開賣當天更因人潮爆發衝突;國外部分, 瑞士有買家因不當行為被捕,倫敦及日本心齋橋門市因場面過於混亂而強制關閉,即便店家一直強調錶款非限量,買家依舊十分瘋狂。

品牌官網表示,所有 Swatch 均採用 BIOCERAMIC,這種獨特的物料由3分之2陶瓷與3分之1蓖麻油共同組成,採用歐米茄最為人熟知的經典Speedmaster Moonwatch超霸登月錶作為基礎,雖然有別於標準規格的 Speedmaster,但主要特色都已呈現出來,即便忠實粉絲也難以分辨差異,包含不對稱的錶殼、著名的「Dot over 90」測速儀刻度及小錶盤。

品牌說明,最新系列錶徑42毫米、使用石英機芯,每款電池蓋都描繪了其所在的星球,面盤與錶冠上皆有兩大品牌的聯名Logo「OMEGA x Swatch」,而且VELCRO© 錶帶增添了太空人獨有的別緻風格。

OMEGA 總裁及執行長Raynald Aeschlimann 表示,「此系列的 Swatch 非常適合初露頭角的 Moonwatch 粉絲,這大概是最適合這個合作項目的標誌。我們踏足過月球現在要探索整個銀河系。這個非凡的手錶系列採用了夢幻般的色彩,讓我不禁會心微笑。」

