搶攻禮盒市場！台灣蓮霧新品種　‘高雄2號-春之桃’上市

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）蓮霧是富有臺灣特色的水果，透過農委會試驗改良場所的新品種研發，提供市場多樣化的選擇。高雄區農業改良場於2019年推出的蓮霧新品種‘高雄2號-春之桃’，非專屬授權予屏東縣南州地區農會，成功透過品牌加值，生產「水蜜桃蓮霧」禮盒，成為水果禮盒市場的新亮點。

高雄場戴順發場長表示，蓮霧以高屏地區為主要產地，傳統的栽培品種是南洋種及大果品系，常有容易裂果及高溫著色不良的問題。為了育成適合臺灣風土氣候及消費者喜好的品種，高雄場自2017年開始進行蓮霧雜交育種工作，並於2019年推出 ‘高雄2號-春之桃’，不僅果實碩大、色澤甜美，口感表現優異，更在栽培上成功克服了其母本-印尼大果種的冬果紅斑生理障礙問題，省下加溫設施的成本，且對蟲害較不敏感，估計約可減少30%的防治用藥支出。

高雄場戴順發場長說明，蓮霧‘高雄2號-春之桃’果形飽滿碩大，為目前市面上果型最大的品種，單果重平均為250公克。產期為1月至6月，果皮色澤在冬春季為紅色，夏季色澤則像法式甜點馬卡龍(Macaron)般的粉桃紅色，外觀精緻討喜。口感清甜中帶有果香，最大特色是皮薄無渣感，口感細緻又多汁，對於牙口較不好又喜歡吃蓮霧的銀髮族而言，咬起來較不費力。蓮霧‘高雄2號-春之桃’冷藏後切片品嘗最消暑，加上外觀色澤粉嫩桃紅，又被稱作「水蜜桃蓮霧」。

高雄場育成之蓮霧品種 ‘高雄2號-春之桃’已於2020年非專屬授權予屏東縣南州地區農會，該農會採與合作農場契約種植方式，配合產銷履歷追溯，確保果實品質與安全，並透過嚴格的品質把關與品牌行銷，成功推出「水蜜桃蓮霧」禮盒，上市後廣受顧客好評，更曾在屏東好物「蓮年甜蜜棗到幸福」票選中獲得「最佳果品視覺獎」，創造品種與品牌相得益彰的價值。

有興趣嘗鮮的饕客，可向南州地區農會推廣部(電話08-8641396)洽詢預約訂購。

蓮霧‘高雄2號-春之桃’非專屬授權予南州地區農會，生產「水蜜桃蓮霧」禮盒上市，廣受顧客好評。(圖為冬果色澤較紅)。(照片由農委會高雄區農業改良場提供)