美國參院通過「美國競爭法案」 多項友台條文深化雙邊關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦參議院於美東時間28日通過「美國競爭法案」（America COMPETES Act），促進美台軍事、文化與外交等多方往來，包括支持定期軍售、允許台灣人員在美秀國旗、成立美台文化交流基金會等。外交部發言人歐江安指出，期待各項友台相關條文能支持納入協商後的一致版本。外交部並將與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美緊密夥伴關係。

美國參議院以68票贊成、28票反對的票數，通過「美國競爭法案」（America COMPETES Act），該法案2月4日已以222比210的票數在眾議院過關。歐江安指出，「美國競爭法案」內容與聯邦參議院2021年6月表決通過的「2021年美國創新暨競爭法案」（The United States Innovation and Competition Act of 2021）相同，主要是透過更改案名，使其與聯邦眾議院2月通過的「美國競爭法案」案名一致，以利參眾兩院進行後續立法協商程序。

歐江安表示，外交部樂見美國國會為因應中國挑戰，致力提升美國競爭力，推動相關大型法案，以投入更多資源，使美國更能應對全球挑戰與威脅。

據媒體報導，「美國競爭法案」雖已於28日在參議院通過，但因參議院將法案內容整部抽換成由參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）去年4月提出、同年6月8日在參院通過的「美國創新及競爭法案」（US Innovation and Competition Act），參、眾兩院接下來將進行協商，討論出一致版本後，再各自重新表決，通過後才能遞交總統簽署。

《中央社》指出，參院版本法案長達2375頁，目的為多方面提升美國國際競爭力，尤其是對中國上。其中包括創立美國晶片基金，在未來5年期間撥款至少500億美元（約新台幣1兆4515億元），鼓勵美國私營部門投資半導體生產等。

法案囊括多項友台條文，認定台灣是美國印太戰略一大重要部分，例如強化「台灣關係法」下美國對台承諾、支持定期對台軍售、促進台灣有意義參與聯合國等國際組織，以及積極與台灣進行貿易對話，尋求簽署自由貿易協定（FTA）等。

此外，為促進美台文化交流，法案呼籲美國國務卿考慮成立「美台文化交流基金會」，深化美台未來領袖連結；法案要求成立「台灣學人計畫」，提供美國聯邦官員2年的獎學金，到台灣學習中文。在外交層面，法案要求美國國務院與其他政府機構，停止以過時的「台灣當局」（Taiwan authorities）用法來稱呼台灣民選政府，也禁止美國政府限制美台官員直接、定期往來的能力。

此外，法案要求國務卿在法案生效90天內，廢除任何限制台灣軍方或駐美代表處人員執行公務時展示主權象徵符號的規定，包括中華民國（台灣）國旗或軍徽。

至於眾院版法案，則納入駐美代表處「正名」條文，呼籲美國政府與台灣方面協商，允許「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），但參院版未涵蓋類似條文。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）28日也表態，歡迎參議院進一步推進總統拜登（Joe Biden）強化美國供應鏈、戰勝中國的願景。她指出，參院表決結果顯示，拜登提倡的投資項目獲得兩黨支持，包括強化本土製造、支持美國創新者、解決半導體等供應鏈瓶頸等。她也提及，近兩年情勢包括疫情與俄烏戰事，皆說明提高美國國內關鍵元件產能，對國家經濟與安全的重要性。