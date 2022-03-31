集結風暴：走向「沒有中俄」的新全球化時代？

2022年2月4日，習近平在北京與俄羅斯總統普京會晤，雙方發表聲明，宣布中俄合作「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」 2022年2月4日，習近平在北京與俄羅斯總統普京會晤，雙方發表聲明，宣布中俄合作「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」

核戰威脅是否已經迫在眉睫？或只是一個口號恐嚇？事實上這些都說不清楚，答案仍然飄浮在半空中，無法確定。而且美國的智庫已經在分析「第三次世界大戰」的發生可能性。

龐培歐前國務卿3月初來訪時，回答問題時，向台灣的企業界人士表達了，核武威脅的憂慮。他特別提到中共不但不願意限制核武而且變本加厲地在測試，而核武使用已經不只是用飛彈，一個手提箱的小型核彈都是威脅。一旦核武器的使用，從「不可能」變成是「並非不可能」，情況就更加緊張了。

最近，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）突然提出警告，「一旦普丁被逼到牆角按下核武，中國可能隨即發動侵略。」他的想法也是核武加上第三次世界大戰的概念。

杜特蒂演說時警告說：「如果不幸普丁走投無路，按下紅色按鈕，一切都結束了。如果發生這種情況，中國將會入侵。情報顯示，我們真的會受到打擊。」

菲律賓《探詢者報》（Inquirer）和ABS-CBN電視台都將杜特蒂的說法解釋成為「將遭到中國侵略的將是菲律賓。」不過也有媒體説，杜特蒂並沒有說清楚到底哪個國家會遭到中國侵略，他的意思可能是「菲律賓會遭到池魚之殃。」

杜特蒂也說到：「我們會被捲入，所以不要開玩笑。美國在這裡，這是我為什麼下令我國軍方允許他們可以不受限制地行動。」《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）刊登這個新聞時說明「杜特蒂解釋為什麼允許美軍使用菲國基地」。

這是一個難解的多元多次聯立方程式，烏克蘭戰爭只是其中一個算式，還有眾多不確定因素正在浮現。烏克蘭戰爭拖越久，突變的因子就越來越多，就有可能在跌跌撞撞之中，發生擦槍走火。

現在這樣的景象，有點像1930年代第二次世界大戰前夕，主戰、主和的聲音吵雜一片。德國納粹希特勒地位快速上升，歐洲普遍不安卻不知所措。只有當年在野的邱吉爾在報紙上不斷的示警，電影「集結風暴（the gathering of storm）敍事了這樣的矛盾。似乎今天的情況也很類似，只不過，現在的情況更加複雜，更加的不可測。但是歷史已經留下教訓：不能姑息惡勢力，好人要如同「黑手黨」一樣團結在一起。

去年5月「經濟學人」雜誌封面故事是台灣被戰情雷達鎖定，英文標題是：全球最危險的地方（The most dangerous place on Earth），副題是美中必須更加努力避免未來為台灣而戰（America and China must work harder to avoid war over the future of Taiwan）。今年三月底，美國印度─太平洋司令部司令阿基里諾（John Aquilino）在英國《金融時報》專訪中指出，在中國逐步升高軍事施壓台灣之際，俄羅斯侵略烏克蘭的行動，凸顯了中國對台灣構成的嚴峻威脅，他提醒，「必須針對中國對台動武的可能性，隨時做好準備。」不過，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）日前接受《美國之音》（VOA）專訪，被問到台海情勢發展，武力侵犯台灣是否有迫在眉睫的危險時，他認為「台灣沒有立即戰爭危險。」

不論是哪一種主張都代表，西方國家嚴防中共的力度，都遠大於對付俄羅斯的張力。而將俄中連繫在一起，把俄羅斯侵略烏克蘭的罪行，當成是中共的「債責（liability )」，已經是民主聯盟的默契。而國際上流傳中共可以當「和事佬」的說法，其實只是一個測試。骨子裡大家對中共並無期待，反而認為中共正在與俄羅斯互通有無，有可能配合俄羅斯鋌而走險時，在南海動刀兵。菲律賓總統就屬於這種警覺者。

去年五月「經濟學人」將台灣放在「最危險的」等級，經過不到一年，全球幾無安全之地，人人自危，擔心起「世界大戰」了。反而台灣長年面對威脅的，因為有所準備而顯得很「淡定」。

這是自人類發明核彈以來，最大的核危機。1945年人類第一次投下原子彈前，美國總統杜魯門曾經面對一個十分困難的抉擇，不使用原子彈，聯軍可能還要多戰一年，預計有百萬人將死亡，但一旦用了原子彈，就開啟了可能毀滅世界的「相互保證毀滅（mutually assured destruction）」 失控時代。現在這個抉擇更加複雜而困難了。

拜登總統在波蘭演講時，不但用「戰犯」指控普丁，更稱他為「屠夫」，並說「上帝垂鑑，這個人不能繼續掌權。」這應該是他執政以來説得最好的金句。同樣具有經典意義的是「俄羅斯盧布已經貶值成垃圾（Russia's Ruble is reduced to rubble.）」。這樣的談話，視普丁為推翻對象，逼俄羅斯到牆角，要俄羅斯自動撤離烏克蘭。

現在，對美歐來說，必須對中共加壓，不能讓習近平持續支援普丁。拜登318視訊已經警告過習近平，暫時讓習近平動彈不得。可以看出來，習近平只是在避免中國被俄羅斯拖下水，並没有要幫忙美歐解決問題。走到今天這步，習近平要如何處理他與普丁的關係？而能保平安？是極為困難的頭痛問題。在今年年底前，他在20大是不是能保住「連任」，中俄關係將可能是個「黑天鵝」，他應該很後悔今年2月讓普丁來北京攪和，還留下中俄合作無限制（no limits）的尾大不掉。

全球正走在兩條平行線上，一條是避免戰爭（preventing from war)，另一條是準備戰爭（preparing for war )。烏克蘭危機已經演變成「代理人戰場」，自由民主與專制奴役的衝突最前線，這個戰線會不會拉長或轉移？是全球關注的焦點。俄羅斯已經輸掉了，卻不知道如何下台，普丁寄望習近平與他「併肩作戰」，難兄難弟都抱著「核威脅」取暖，卻不知這是「自尋死路」。就如同希特勒當年以為以閃電戰術席捲歐洲就可以號令天下，卻不知他所「集結風暴」正是毀滅他的致命重傷。

「避免戰爭」不是用綏靖、妥協，而是有決心的「準備應戰」。烏克蘭的一個月戰情，讓自由民主陣線整合成功，讓專制奴役走投無路。美國為首的維持和平集團力量，必須重建全球的風險管理，而首要任務是戰略性核威懾的實力到位。

而新一輪的「集結風暴」，最終的目標應該是建立一個「沒有中俄」的新全球化時代，而不是「新冷戰」，才能避免第三次世界大戰。