3/31台灣本土+87創新高　基隆警察小吃店群聚+22、台中喜宴+9、樹林科技廠、大潭電廠群聚再擴大

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增239例COVID-19確定病例，分別為87例本土個案及152例境外移入(96例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，僅有16例為居隔間陰轉陽個案。

87例本土個案包含大潭電廠10人、基隆警察和小吃店相關群聚22人、樹林科技廠13例、台中婚宴9例、台東卑南家庭群聚案4例、中和某公寓群聚案7例、舞蹈老師群聚案4例、中山區家庭與竹北燒肉店群聚案3例、松山家庭群聚案1例、三重業務員群聚案1例、永和家管用餐群聚1例，12例為感染源待釐清或新通報疫調中個案。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為72例男性、79例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(62例)、印尼(23例)、香港及泰國(各5例)、日本、新加坡、德國、荷蘭、韓國、以色列、菲律賓及美國(各2例)、南非、英國、巴基斯坦、中國、波蘭及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月18日至3月30日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計23,393例確診，分別為7,470例境外移入，15,869例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案23190)空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。