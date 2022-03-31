中國教師施壓台灣學生改國籍 外交部：米蘭大學將依調查結果處置

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日前傳出義大利米蘭理工大學中國籍陳姓教授，不當施壓台灣學生更改國籍為中國，引發與論譁然。經台灣駐義大利代表處關切，米蘭大學已責成紀律委員會立案調查，外交部發言人歐江安嚴厲譴責中國籍教師成北京政治打手行徑，並將持續追蹤該案，維護我國國家尊嚴與學生的就學權益。

媒體報導，台灣一名王姓留學生，在繳交義大利米蘭理工大學論文時，註明自己來自「台北，台灣」，該校建築學院中國籍客座教授陳蓁卻利用線上授課講評時間，以「中文」強調台灣並非國家，義大利乃至整個歐盟都認為台灣屬於中國，而中華民國《憲法》也不是台獨憲法，台灣是省、不是國家，「建議」王同學將國籍改為中國。

陳蓁強調，此事與論文、成績、跟自己教師身分無關，但又語帶威脅說不久後的未來兩岸會發生劇烈改變，屆時王同學可能得經歷一段很長的認同重塑過程。 陳蓁不當行徑現已引發聯署活動，要求將其解雇。

歐江安表示，針對中方教師的霸凌行為，我國駐義大利代表處已於第一時間致函米蘭理工大學校長Ferruccio Resta表達我國嚴正關切。米蘭大學已正式回函表示，校方已責成紀律委員會就本案展開內部調查，未來將依調查結果作出處置。

歐江安強調，外交部高度遺憾中國籍教師無視分際、在自由民主國度竟濫用教師權威擅自脅迫我國學生更改其國家認同與國名，對於中國籍教師成為中國政府政治打手的失當行徑也表達最嚴厲譴責。外交部並已責成駐館持續追蹤該校調查結果，以維護我國國家尊嚴與學生的就學權益。



歐江安重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權宣稱代表台灣或矮化我國人使用的國名。近來中國政府及人民持續將政治黑手伸入學術領域及文化藝術，相關不當行為已經引起義大利人民及國際社會的強烈反感，義大利國會議員表達高度關切，當地媒體及國際輿論也嚴詞批評。



歐江安指出，台灣與義大利兩國一向共享民主、自由、人權等普世價值。針對中國人士於學術殿堂中進行政治宣傳及不當霸凌，我國呼籲義大利與台灣共同譴責並拒絕中方蠻橫行徑，並持續強化與台灣等理念相近國家的合作與交流，以捍衛民主自由不受霸權壓迫。