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不管了！南韓解除入境7天隔離 掀起報復性出遊潮

韓國電商巨頭Interpark指出，3 月 11 日至 22 日期間，南韓飛往大洋洲的航班預訂量增長了 324%，東南亞增長了 268%，歐洲的預訂量增長了 262%。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/03/31 12:21
在機場等待出國的南韓遊客。（圖/路透社）

在機場等待出國的南韓遊客。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）南韓自3月21日起完整接種疫苗者入境韓國無需7天隔離，此政策一出，自南韓前往夏威夷、塞班島、關島以及歐洲和東南亞的航班需求激增，反映了「報復性出遊」的威力。

據南韓新規，不只是該國國民，來自大多數國家與地區的民眾只要接種兩劑疫苗滿14天至180天內，或接種完第三劑疫苗者，入境南韓都無需進行7天隔離，韓國電商巨頭Interpark指出，3 月 11 日至 22 日期間，南韓飛往大洋洲的航班預訂量增長了 324%，東南亞增長了 268%，歐洲的預訂量增長了 262%。

也有航空公司與旅行社指出，由於南韓與塞班島和關島有簽訂旅遊泡泡協定，因此前往該地的航班需求激增，同時還有夏威夷以及歐洲、東南亞的城市。

路透社報導，在塞班島和關島旅遊的南韓旅客不但可以獲得當地政府提供的免費新冠肺炎檢測，若檢驗呈陽性，政府也會支付隔離費用。此外，每個前往塞班島旅遊的南韓國民甚至可以獲得 100 美元的「旅遊獎金」，刺激塞班島的消費。

不只如此，南韓CJ集團也表示，它們在短短 70 分鐘內售出了破紀錄的 5,200 個夏威夷旅遊套餐。其家庭購物部門說，幾天過後，公司週日在 1 小時內收到了約 2,800 份西班牙和義大利的旅遊訂單。

儘管南韓的疫情仍在延燒，不但29日再添34.7萬例，其中破5成為Omicron變種病毒BA.2亞型毒株，重症患者更連3天逾1200例，但南韓卻很大程度地放棄了曾經積極的追蹤與防疫措施，成為放寬隔離規定國家的行列，如新加坡、日本、澳大利亞和新西蘭。

這股「報復性出遊」潮也展現出韓國人現在更願意出國旅行，也有民意調查顯示，人們已經不太擔心感染新冠肺炎病毒的影響，且越來越多人認為它無法預防，只能好好共存，享受當下。
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入境規定

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更新時間 : 2022-03-31 13:15 GMT+08:00

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